Crofutsal: Nesavladivi Fićo

1. HMNL , 14. kolo

Novo vrijeme Apfel – Brod 035 2 : 0 ( 1:0 )

Makarska – dvorana na GSC-u. Gledatelja: 450

Suci: Vedran Babić (Split) i Marijo Rajčić (Kaštela)

Strijelci : 1:0 Kazazić (18.), 2:0 Horvath (33.)

Novo vrijeme Apfel: Bašković, Vuković, Osredkar, Hozjan, Bajrušović, Kazazić, Pašalić, Musinov, Eduardo, Andrijašević, Horvath, Nižetić, Tomaš, Perković

Trener: Teo Strunje

Brod 035: Milanović, Petrović, Mirković, Ruhek, Bundavica, Ćuk, Marić, Gudelj, Čavar

Trener: Ivica Čorluka

Igrač utakmice: Filip Bašković

U najzanimljivijoj utakmici 14. kola 1. HMNL Novo vrijeme je u Makarskoj teže od očekivanog došlo do pobjede. Gosti iz Slavonskog Broda igrali su gotovo cijelu utakmicu s vratarom – igračem, a ta njihova taktika umalo je iznenadila domaću momčad.

Nakon početnog ispitivanja snaga igrači Tea Strunje prvu prigodu imali su u 6. minuti, Osredkar je uposlio Hozjana, a njegov udarac obranio je Milanović. Dvije minute poslije novu priliku za vodstvo imali su domaći, kapetan Vuković iz blizine je pucao, a vratar gostiju izbacio u korner. Milanović osim što dobro brani dobro i igra, u 16. je minuti snažno šutirao uz samu vratnicu Baškovića. Nedugo poslije Bundavica izlazi sam ispred Baškovića koji sjajno brani njegov udarac.

U 18. minuti Novo vrijeme dolazi u vodstvo, Osredkar je idealno dodao za Kazazića koji neometan posprema loptu u mrežu brođana. Pred odlazak na odmor Milanović je ponovo u ulozi napadača, njegov snažan udarac Bašković odbija do Mirkovića, vratar domaćih ponovo je nesavladiv. Veliku priliku za poravnanje gosti su imali u 30. minuti, Petrović je prošao Andrijaševića i pucao, Osredkar je sa same gol crte izbacio u aut. Nakon toga gosti kreću na sve ili ništa, pucali su Marić pa Petrović, ali Bašković sjajno brani. Novo vrijeme je sretno u 33. minuti došlo do povećanja vodstva, vratar Milanović je loptom pogodio Horvatha, a lopta se od njega odbila u prazna vrata gostiju. Do kraja dvoboja se rezultat nije mijenjao, Novo vrijeme Apfel je tako upisalo tri boda za hvatanje što bolje pozicije u doigravanju.

Teo Strunje: -Najvažnije je da smo pobijedili, nismo baš bili u najboljem izdanju, a to se moglo i očekivati nakon poraza od Split Tommy-a. Brod igra specifičan nogomet s igračem vratarom i nisu bezazlena momčad. U idućem kolu gostujemo kod vodećeg Nacionala, od mojih igrača očekujem dobru igru i rezultat.

J. Kovačević/IvoR