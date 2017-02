U petak počinje Interegionalni kuharski kup IKKER: Svečano otvaranje uz Večer moderne Dalmacije, natjecanja započinju u subotu ujutro

Program trećeg po redu Interregionalnog kupa kuhara europskih regija započinje u petak u hotelu Miamare, svečanim otvaranjem koje će donijeti Večer moderne Dalmacije, odnosno svečanu večeru uz kuharsku reprezentaciju ŠKMER-a. Samo natjecanje, na kojem će se sučeliti 15 najbolje plasiranih kuhara s međunarodnih natjecanja u Hrvatskoj i susjednim zemljama, započinje u subotu ujutro, a održat će se u tri grupe. Svečano proglašenje pobjednika na programu je u subotu navečer od 20 sati u hotelu Miramare, kada će uz dodjelu nagrada najboljima biti održana i Večer restorana Boko iz makedonskog grada Gevgelije, čime će se ujedno predstaviti i ovogodišnja zemlja partner IKKER-a, Makedonija. Dakako, dani IKKER-a u Makarskoj donose i vrlo zanimljiv popratni program – tako će u subotu ujutro, od 10.30 pa do 13 sati, biti održana Masterclass edukacija u pripremi sushija, koju će voditi Peter Stoyanov, dok od 14 do 15 sati slijedi edukacija i prezentacija o Odabiru najboljih namirnica iz mora. Osim toga, svi zainteresirani moći će se zaputiti i do Gradskog muzeja Makarske gdje će moći pogledati izložbu dijela najveće privatne zbirke kuharica i knjiga o turizmu u Europi, pod nazivom ‘Od davnina je Europa uživala u kulturi hrvatskog stola’, a u vlasništvu ugostitelja Zlatka Puntijara. Izložba se ovih dana može pogledati u petak od 17 do 19 sati, a u subotu i nedjelju od 10 do 13 sati.

O.Franić