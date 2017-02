UMN-Makarska, 1. liga: Vodeći dvojac zabilježio pobjede

U derbiju 11. kola prve makarske malonogometne lige momčad All in je pobijedila Brela i tako i dalje zadržala prvo mjesto na prvenstvenoj ljestvici. Brela je u vodstvo doveo Staničić, Petrović i Matešan preokrenuli su rezultat. Gornja Vala je minimalnom pobjedom nad Malim Plamenom zadržala drugu poziciju. Baška Voda je savladala CB Monaco, vodili su do zadnje minute s 2:0 a na 2:2 ‘kneževi’ su poravnali u 40. Topić je nekoliko sekundi prije kraja poentirao za slavlje Baškovođana. Kingtrade je pogocima Lekaja i Lalića nanio još jedan poraz mladim igračima Novog vremena.

J.K.

Rezultati: All in - Brela 2 : 1 (1:1) Petrović (1), Matešan (1) / M.Staničić (1) Gornja Vala - Mali Plamen 2 : 1 (0:0) R. Zrlić (1), Divić (1) / Crnobori (1. 6m) Baška Voda - CB Monaco 3 : 2 (0:0) Hrastović (1), Šerer (1), Topić (1) / Kurtović (1), Rafaneli (1) ck I. Cvitanović (B. Voda) drugi žuti. Kingtrade - NV 79 2 : 0 (2:0) Lekaj (1), D. Lalić (1) (Utakmica između Velikog Brda i DPH Torcide MR je odgođena.) Poredak: All in 27, Gornja Vala 25, Brela 21, Baška Voda 19, DPH Torcida MR 15, Kingtrade 15, Mali Plamen 12, Balatura 11, Veliko Brdo 7, CB Monaco 4, NV 79 1. Lista strijelaca: 13 – S. Zvizdić (DPH Torcida MR) 12 – D. Lalić (Kingtrade), A. Sokol (DPH Torcida MR) 11 - L. Bekavac (Brela) 10 - D. Marinović (All in), K. Radić (Veliko Brdo)