Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković na obilježavanju obljetnice osnutka makarskog HDZ-a: Nitko neće odnijeti laboratorij, omogućit ćemo kvalitetniju zdravstvenu zaštitu

Predsjednik HDZ-a i premijersudjelovao je u proslavi 27. obljetnice HDZ-a grada Makarske i Makarskog primorje koja je održana u prepunoj dvorani hotela Meteor. –Nitko neće odnijeti laboratorij iz Makarske. Vlada Republike Hrvatske pomoći će i na druge načine da zdravstvena zaštita u Makarskoj bude na kvalitetnijoj razini, istaknuo je Plenković. Podsjetio je na sve što je ova Vlada postigla od dolaska na vlast te posebno naglasio kako žele razvijati partnerstvo s jedinicama lokalne samouprave jer moraju biti informirani što je važno za općine, gradove i županije. Naglasak je stavio i na reformu obrazovnog sustava koji mora biti takav da nudi široka znanja ali i razvija svijest o povijesti, kulturi, tradiciji. Jedino zemlja koja ulaže u obrazovanje može se nositi sa zahtjevima globalizacije, ustvrdio je Plenković. Kao veliki potencijal turističkog razvoja Makarske vidi sportski turizam. U svojoj čestitki makarskom HDZ-u zaželio je pobjedu na lokalnim izborima. Posebno je pohvalio rad saborske zastupniceglasnogovornika u Ministartvu vanjskih poslova.

Svečani skup pjesmom je otvorila klapa Pasika, a uveličali su ga ministar zdravlja Milan Kujundžić, ministar graditeljstva Lovre Kuščević, ministar obrane general Damir Krstičević, župan Zlatko Ževrnja, dožupan Ante Šošić, predsjednici gradskih temeljnih ogranaka HDZ-a, predsjednici HDZ-a susjednih gradova i općina, gradonačelnici i načelnici, gradski vijećnici, predstavnici Udruga proizašlih iz Domovinskog rata, crkve, Udruge žena HDZ-a Katarina Zrinski, Mladeži HDZ-a, članovi i simpatizeri stranke.

Predsjednik HDZ-a Makarske i kandidat za gradonačelnika Jure Brkan pozdravljajući visoke goste podsjetio je na značaj 17. veljače 1990., dan kada je utemeljen HDZ Makarske i Primorja, a koji danas broji više od 700 članova. HDZ je tada prepoznao ideju i poziv prvog predsjednika HDZ-a dr. Franje Tuđmana da šire misao slobode govora, izražavanja i odlučivanja u vlastitoj zemlji. Zahvali smo utemeljiteljima HDZ-a u Makarskoj na čelu s Matom Lendićem, istaknuo je Brkan te dodao –HDZ je najjača politička organizacija u Makarskoj. Potvrđuju to rezultati predsjedničkih i parlamentarnih izbora. Angažiran stranački rad naši su članovi prepoznali i nagradili, kazao je. Govoreći o svom predizbornom programu naglasio je da će biti rezultat timskog rada, uvažavajući potrebe i želje članstva i birača. Za sada to je izgradnja kanalizacije u Velikom Brdu, sportski centar Platno, dogradnja OŠ Stjepana Ivičevića, bolja zdravstvena skrb i brojna druga.

U ime utemeljitelja makarskog HDZ-a prof. Ivan Ivanda podsjetio je na 17. veljače prije 27 godina kada je u makarskom Gradskom kinu želja za boljitkom, demokratskom i neovisnom Hrvatskom dovela do stvaranja HDZ-a na Primorju. Osvrnuvši se na aktualne prilike ustvrdio je da HDZ danas mora preuzeti odgovornost i ne dopustiti iseljavanje mladih iz Hrvatske. –Nema Hrvatske bez Hrvata, poručio je Ivanda. Mišljenja je da u HDZ-u nema mjesta formalnim članovima već ljudima koji su to zaslužili po kriterijima poštenog života, rada, ugleda.

Ministar Milan Kujundžić naglasio je da do problema s laboratorijem u Makarskoj nije došlo zato što je to netko želio već zbog nedostatka ing. biokemije. To ćemo riješiti u roku šest mjeseci ako postoji zakonska mogućnost, ali do tada to pacijenti neće osjetiti jer i dalje mogu obaviti pretrage u Domu zdravlja. Najavio je izgradnju dnevne bolnice u Zagvozdu, a Vlada RH ovaj projekt će aplicirati na EU fondove.

Makarskom HDZ-u vrijednu obljetnicu čestitali su ministri Lovre Kuščević i Damir Krstičević te župan Zlatko Ževrnja. Pozvali su članstvo na jedinstvo jer jedino složni mogu pobijediti na izborima, poručili su.

J. Morović/IvoR