1. HMNL – 15. kolo: Nacional uvjerljiv protiv Novog vremena

U derbiju 15. kola 1.HMNL Nacional je u Zagrebu uvjerljivom pobjedom nad Novo vrijeme Apfelom iz Makarske potvrdio prvo mjesto na tablici. Momčad Kujtima Morine nadigrala je goste i već u prvih 20 minuta rješila pitanje pobjednika. Stvari su krenule loše za goste kada im se već u 1. minuti ozljedio Duje Bajrušović, a već u idućoj domaći dolaze do prednosti pogotkom Mordeja koji je na dodavanje Novaka zabio za 1:0. Makarani su uzvratili dvije minute kasnije, nakon udarca iz kuta Vuković je naciljao za 1:1. Radost igrača Tea Strunje nije dugo trajala, u idućoj minuti na asistenciju Rajčevića Čujec pogađa za 2:1. Igra se potom primirila sve do 11. minute , tada Jelovčić na dodavanje Čujeca povećava na 3:1. U istoj binuti zabija i Postružin za visokih 4:1. Rajčević je u 14 povećao na 5:1 i bio je to znak da su gostima kola krenula nizbrdo. Gosti su u nastavku uglavnom igrali sa letećim vratarom , no i u takvoj igri još se jednom trese njihova mreža kada sa svoje polovice terena Mordej posprema loptu u njihova prazna vrata.Ovom pobjedom Nacional je utvrdio 1. mjesto na ljestvici pokazavši visoku klasu protiv solidnih Makarana kojima pak predstoji borba sa Futsal Dinamo za 3. mjesto jer su im Nacional i Split Tommy gotovo nedostižni.

J.Kovačević