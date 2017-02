Novo ruho nekadašnjeg Art Cafea: Prostor postaje multifunkcionalna dvorana, radovi gotovi kroz mjesec dana

Za mnoge Makarane nikad prežaljeni prostor Art Cafea uskoro se ponovo vraća u funkciju, i to kao multifunkcionalna dvorana koja će biti novi dom brojnim kulturnim događanjima u gradu. Naime, radovi u prostoru smještenom unutar zgrade stare škole nakon otprilike šest godina ulaze u posljednju fazu a očekuje se da će biti završeni kroz otprilike mjesec dana. Potvrdio nam je to i gradonačelnikkoji je u posljednje vrijeme nekoliko puta obilazio radove. – Prema sadašnjoj dinamici građevinski radovi na ovom projektu, koji je jedan od naših obećanih projekata, završit će do kraja ožujka, do kada bi sve osim nekih sitnih detalja trebalo biti privedeno kraju. Do sada iz objektivnih razloga nismo bili u mogućnosti raditi više na projektu makarskog Kulturnog centra, no uređenjem tog prostora kao multifunkcionalne dvorane unutar Glazbene škole želimo smanjiti očiti prostorni problem za kulturna događanja u gradu. Dvorana će sadržavati od 150 do 200 sjedećih mjesta i u njoj su planirani koncerti, kazališne predstave, različite prezentacije i slično, kazao je gradonačelnik Tonći Bilić. Konačni troškovnik radova, kada se sve zbroji, iznosit će oko 1,3 do 1,4 milijuna kuna, od čega je oko 600.000 pribavljeno kroz decentralizirana sredstva , dok ostatak iznosi sudjelovanje Grada Makarske otkako su se financijski uključili u ovaj projekt. Završetak radova pozdravili su i iz Glazbene škole Makarska, koja će novim ugovorom s gradom prostor same škole, kao i same multifunkcionalne dvorane u prizemlju dobiti na upravljanje na pet godina, umjesto na po godinu dana kako su se potpisivali dosadašnji ugovori. – Činjenica je da za potrebe kulturnih događanja za sada nema dvorane osim postojeće u Glazbenoj školi koja sama po sebi nije dovoljno velika i malo toga može zadovoljiti osim potreba same škole. Isto tako, na mjestu nekadašnjeg Art Cafea nakon svih radova stvorio se dosta velik prostor, znatno veći nego li je bio u vrijeme kada se aktivno koristio posljednji put. U funkciji nekog budućeg kulturnog centra i kao prostor za različite tipove kulturnih događanja, koncerata, izložbi i svega drugog, vjerujem da će pomoći da se kulturna scena u gradu i kulturni život Makarske općenito, pomakne malo naprijed, smatra. Inače, dvorana nekadašnjeg Art Cafea koja će uskoro oživjeti u novom ruhu trebala bi biti tek dio ukupnog plana obogaćenja kulturnog života i ponude grada Makarske, uz kulturni centar koji je zamišljen u zgradi nekadašnje Metalplastike (ili Merkura 5) te prostor u Živkinom dvoru o kojem se dugo govori, a koji bi u budućnosti trebao poslužiti kao jedan od domova gradske kulture.

O.Franić / IvoR