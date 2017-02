Udruga HVIDRA Makarska od 20. do 25. veljače: Prikuplja humanitarnu pomoć za socijalnu samoposlugu u Vukovaru

Udruga HVIDRA Makarska od 20. do 25. veljače organizira prikupljanje humanitarne pomoći za socijalnu poslugu u Vukovaru, i to brašno, šećer, sol, ulje, higijenske potrepštine.Pomoć prikupljaju svaki dan u prostorijama Udruge HVIDRA-e u Centru sv. Nikola ujutro od 10 do 12 sati i popodne od 16 do 18 sati.

HVIDRA poziva sve svoje članove, branitelje i ljude dobre volje koji žele sudjelovati u ovoj hvalevrijednoj akciji da se odazovu.

J.M./IvoR