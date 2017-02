2. HRL Jug (žene), 10. kolo: Remi Hotela Makarska i Marine Kaštela

Rukometašice Hotela Makarska na domaćem su terenu dočekale favoriziranu ekipu Marina Kaštela i dobrom igrom zasluženo osvojile bod. Gošće su do vrijednog boda došle u zadnjim trenucima utakmice, domaće su golom Kate Gojak u 55. minuti vodile sa 28:25. Nakon toga Kaštelanke su uspjele do kraja utakmice poravnati pogodcima Nore Strmečki i Ane Šarić. U prvom poluvremenu gošće su stalno bile u vodstvu, najveće im je bilo u 17. minuti kada su imale + 4. U nastavku su domaće preokrenule rezultat, u 47. su imale prednost od 24:21. Krajnjih 28:28 preslika je viđenog na parketu, iako za pobjedom više mogu žaliti domaće rukometašice. Kod Hotela Makarska najefikasnija je bila Mirna Delić s 15 postignutih pogodaka, od toga 10 sa 7 metara, kod gošća je to bila Josipa Mišković koja je 11 puta tresla mrežu domaćih.Vrijedi spomenuti da je u sastavu domaćih nakon nekoliko sezona izbivanja zaigrala Petra Delalić i odmah pokazala da će biti pojačanje za ekipu Leone Lendić-Kovačević.

J. Kovačević/IvoR