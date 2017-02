Cikloturizam u Makarskoj: Smještaj za bicikliste jamac kvalitetne i dulje sezone

Biciklistički savez i Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije te Turistička zajednica grada Makarske organizirali su nedavno prezentaciju Bike & Bed usluga. Prezentaciju je u hotelu Biokovo vodio predsjednik Biciklističkog saveza Splitsko-dalmatinske županijea u nazočnosti, direktora županijskog TZ-a . Tom prilikom je istaknuta važnost razvoja cikloturizma u Županiji s fantastičnim rezultatima ostvarenim u posljednje tri godine. Zbog takvih rezultata i sve većeg interesa raste potreba za takozvanim bed&bike smještajnim jedinicama.

Oznaka bed&bike znači da smještajni kapaciteti biciklistima, osim jednog noćenja, nude zaključavanje bicikala, minimalni servis za popravak te pranje i sušenje potrebne opreme.

Goleme potencijale cikloturizma u produljenju sezone i boljeg bookinga privatnog smještaja prepoznaje i TZ grada Makarske. Direktora Ureda TZ grada Makarske Tončija Lalića pitali smo za ocjenu prezentiranog projekta, odnosno što on znači za ovdašnje iznajmljivače.

- Cikloturizam pruža velike šanse i za produljenje sezone i za unapređenje kvalitetne turističke ponude. To je projekt TZ naše županije koji podržavamo i koji će zasigurno naići na plodno tlo među privatnim iznajmljivačima Makarke na njihovu dobrobit – kaže Tonči Lalić. Na naš upit kako komentira tvrdnje vezane za nekompetentnost educiranja biciklističkih vodiča Lalić kaže kako projekt prezentira županijski TZ . On je odličan za sve turističke destinacije, a što se tiče edukacija i stjecanja licence ne sumnjam da će se to raditi sukladno zakonu.

Na prezentaciji ovog projekta moglo se saznati pod kojim se uvjetima može netko baviti cikloturizmom, kako treba smještaj opremiti za taj vid usluge, kako se educirati i slično. Cilj ove inicijative privatnih iznajmljivača je unapređenje postojeće turističke ponude uz produljenje sezone u Makarskoj.

Na samoj prezentaciji naš sugrađanin Goran Zeljko je upozorio kako educiranje vodiča za cikloturizam na način kakav je prezentiran nije zakonit i da nakon ove obuke koja im se nudi, oni nemaju licencu priznatu u svijetu!? Našoj redakciji dostavio je i podatke kojima podcrtava svoju tvrdnju.

Goran Zeljko: ‘Edukacije vodiča su neformalna obrazovanja kojim se ne stječe licenca’

- Edukacije za biciklističke vodiče su „neformalna“ obrazovanja te kao takva ne mogu se koristiti za rad u turizmu. Potporu ne mogu dobiti jer nisu u skladu sa zakonom. Iz navedenog je jasno da usluge u turizmu mogu pružati samo stručno osposobljene osobe. Neformalno obrazovanje nije temelj za rad u turizmu prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu. Ne može se neformalnim obrazovanjem steći stručna kvalifikacija. Malo veći problem je da su TZ županije i TZ lokalnih zajednica financirale neformalna obrazovanja – tvrdi Goran Zeljko.

- Samo ustanove ovlaštene od Ministarstva znanosti i obrazovanja mogu provoditi edukacije, obrazovanja itd… Ta obrazovanja, edukacije koje organizira IRTA spadaju u neformalna obrazovanja i nemaju nikakvu formalno pravnu vrijednost. Ministarstvo turizma još nije napravilo pravilnike o obrazovanju kadrova, te je sve to siva zona – tvrdi Goran Zeljko.

J.Glučina/IvoR