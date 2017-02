Zimski karneval jači od kiše: Makarani kaznili ‘Bijelu kugu’, u povorci sudjelovalo 20 grupa i oko 450 maškara

Tradicionalno toplo-hladni odnosi između vremenskih prilika i makarskog Zimskog karnevala nastavili su se i ove godine, no maškare su i ovaj put pokazale zube – uz 20 prijavljenih grupa te oko 450 sudionika, 21. po redu Zimski karneval utišao je i dosadnu kišu i tmurno vrijeme privukavši više od 1.000 posjetitelja te ispunivši gradsku rivu kišobranima svih boja. Naravno, pokazalo se i da u Hrvatskoj još stotinu godina neće biti pravosudnog aparata koji je i približno brz onom naše maškarane vlade – dovoljno je bilo i petnaestak dana da se krivca za sva zla iz protekle godine pronađe, procesuira te kazni ‘taman’ sukladno vremenu u kakvom danas živimo: dakle, na lomači i na sred velikog mula. - Sve nas je manje. Nemamo rodilište, kino, kazalište, kulturni centar, tvornice, bolnice, suda, javnih parkinga ni kondota, fakulteta, s knjižnicom ni na nebu ni na zemlji, ali zato imamo krnevala koliko hoćeš. Raste prodaja golduna, a pada Viagre. Ženske se boje zatrudnit’ jer će dobit’ otkaz.Bila kuga je zavladala – poručio je građanima karnevalski sud dok su ovogodišnjeg Krnju, u prigodnoj bijeloj odori, dovlačili na veliki mul. Obrana je, jasno, ubrzo ostala bez argumenata a plamen je koji trenutak zatim osvijetlio makarsku rivu kao dokaz izvršene pravde, ali i kao nada da će iduća godina, sve do 22. karnevalskog izdanja biti bolja, sretnija i uspješnija za sve. - Žao nam je zbog vremena koje nije dozvolilo da bude više ljudi na rivi, no grupe su uistinu bile dobre, mnogo je truda uloženo i na kraju su svi sudionici zadovoljni, a odlična je atmosfera bila i u hotelu Miramare gdje su se sudionici zabavljali ostatak večeri – kazao je direktor TZ Makarska Tonči Lalić. Ovogodišnji karneval ujedno je bio i prvi koji je umjesto tradicionalnog utorka održan u subotu, no zbog vremenskih prilika na kraju se ipak ostalo bez odgovora koji je dan bolji za održavanje povorke. – Vidjet ćemo u budućnosti, ovaj put je kiša bila zaslužna za manje ljudi u gradu, no budući dan održavanja karnevala ovisit će o grupama. Razgovarat će se s ljudima, vidjeti što im više odgovara i onako kako ih većina odluči, tako ćemo i postupiti, dodao je Tonči Lalić.

Što se samih maškaranih grupa tiče, ne treba ni napominjati da je i ovaj put dobrih ideja bilo ‘kao u priči’ – na pozornici kod zgrade grada plesali su klaunovi, vojnici, bauštelci, kokoši, Charleyi Chaplini, ciganska čerga i super heroji, zatim su se, recimo, Zlatousti i FA Tempet predstavili konceptom Plodne godine a kućanice i moto klub Sv.Jure zajedničkim konceptom Road to Hell. Ova je godina ujedno donijela i nekoliko obljetnica – primjerice Brist se 18. godinu za redom pojavio na makarskom karnevalu obilježivši punoljetnost dobrih odnosa, dok je već legendarna grupa iz Krvavice ovom prilikom obilježila punih 20 godina djelovanja. Upravo su Krvavičani imali i posebnu točku kao posljednja velika grupa u povorci predstavivši se u rockabilly ‘filmu’ iz ’50-ih godina prošlog stoljeća. Dakako, povorku su nadgledali i najugledniji gosti na planeti – bračni par Trump koji se smjestio na balkonu zajedno s ostatkom najviših maškaranih dužnosnika. Nakon što su se predstavile sve ovogodišnje grupe, maškare su se poput rijeke razlile gradom nastavivši ‘tulum’ sve do kasnih sati – dobar dio sudionika preselio se u hotel Miramare na tradicionalni ples, a potom po makarskim kafićima koji su ostali ‘budni’ sve do kasnih, kasnih sati.

O.Franić / IvoR