HNS zadovoljan odazivom građana te poziva na iduće druženje: Svoje probleme i ideje možete iznijeti u prostorijama stranke svakog zadnjeg četvrtka u mjesecu

Iz makarske podružnice Hrvatske narodne stranke zahvalili su se građanima koji su 24. veljače došli u prostorije stranke iznijeti probleme te dati svoje prijedloge i ideje za podizanje kvalitete života svih građana našeg grada. Kako je kazao glasnogovornik Boris Paunović, građani su najviše spominjali Sv.Petar koji je, iako i dalje omiljeno mjesto Makarana za šetnju i relaksaciju, nedovoljno uređen za te potrebe. -Nedostatak klupa, kanti za smeće, osvjetljenja sve su to mali problemi koji se mogu riješiti u par tjedana. Ljudi su se požalili da put od Miramare prema Groti nije u najboljem stanju i da bi se trebalo više pozornosti posvetiti prema uređenju istog. Nadalje, Vila Irena koja je devastirana nije osigurana i neki od građana su posvjedočili da mladi ulaze u nju kroz razbijene prozore, nadamo se da će odgovorni osigurati objekt prije nego se dogodi neka nesreća. Građani su također ogorčeni zbog radova ispod Vile Irene na kupalištu koji su započeti bez potrebnih dozvola i zbog toga zaustavljeni. Nadamo se da će odgovorni za tu situaciju vratiti sve u prvobitno stanje dok se ne izvade sve potrebne dozvole jer ružno izgleda a sezona je vrlo blizu, vrlo je neodgovorno od nas da uzrupiramo kupališta kad znamo da nam nedostaje mjesta na istima. Također, ljudi se pitaju šta se događa sa šankom kod svetionika jer i on narušava ljepotu Sv. Petra. Isto tako se razvila polemika oko mačaka kojih ima podosta na Sv. Petru, neki građani misle da je to dobro i ne vide problem u tome dok drugi smatraju da ih ima previše, kazao je Paunović. Naravno, stanje na Sv. Petru bilo je tek jedna od tema koje su građani naznačili – zanimali su ih i problemi s parkingom, kontejnerima, održavanjem čistoće podmorja u makarskoj luci, rješavanje problema iskrcavanja ribe na rivi i drugo, zato iz HNS-a pozivaju sve zainteresirane da se priduže svakog zadnjeg četvrtka u mjesecu, a sljedeći je 30. travnja u 19 sati u prostorijama u Primorskoj ulici br 4., te da i dalje ukazuju ukažu na probleme koje ih muče ili ako se žele informirati o projektima u koje Grad Makarska ulaže ili planira. – Svi su dobrodošli, poručili su iz Hrvatske narodne stranke.

O.F.