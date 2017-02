Futsal: Novo vrijeme Apfel savladalo Potpićan

1. HMNL – 16. kolo

Novo vrijeme Apfel – Albona Potpićan 98 8 : 2 ( 3 : 0 )

Makarska: dvorana na GSC-u

Gledatelja: 600

Suci: Vedran Babić i Andrej Topić, oba Split

Strijelci: 1:0 Eduardo (6.), 2:0 Eduardo (14.), 3:0 Eduado (17.), 4:0 Osretkar (23.), 5:0 Eduardo (25.), 5:1 Župan (27.), 6:1 Eduardo (28.), 7:1 Andrijašević (39.), 8:1 Eduardo (40.), 8:2 Husarić (40.)

Novo vrijeme Apfel: Bašković, Vuković, Osretkar, Hozijan, Pašalić, Musinov, Eduardo, Andrijašević, Nižetić, Tomaš, Perković

Trener: Teo Strunje

Albona Potpićan 98: Starčić, Lalić, P. Drndić, Husarić, K. Drndić, Barlessi, Mataja, Župan, Bralić, Krznarić

Trener: Željko Tonković

Igrač utakmice: Eduardo Farias

Iako su nastupili u nekompletnom sastavu malonogometaši Novog vremena su prema očekivanju visokim rezultatom porazili fenjeraša iz Potpićana. Nakon početnog ispitivanja snaga Eduardo je u 6. minuti doveo domaće u početno vodstvo. Do odlaska na odmor Eduardo je još u dva navrata zatresao mrežu gostiju i već tada je bilo očito da bodovi ostaju u Makarskoj. U nastavku utakmice na 4:0 povećao je Osretkar, a svoj četvrti pogodak na utakmici Eduardo je zabio u 25. minuti. Nakon toga trener Strunje dao je priliku za igru igračima s manjom minutažom, a oni su opravdali to povjerenje. Do kraja utakmice Eduardo se još dva puta upisao u strijelce, a počasne pogotke za goste postigli su Žuapn i Husarić.

Ovom pobjedom Novo vrijeme Apfel i dalje ostaje na četvrtom mjestu budući je futsal Dinamo pobijedio u Dubrovniku i tako zadržao bod prednosti na prvenstvenoj ljestvici.

J. Kovačević/IvoR