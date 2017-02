Lanterna nastavlja s projektom „ Rastimo uz pokret“: Poziv osnovnoškolcima za rekreaciju subotom

Savjetovalište Lanterna, kao i do sada nastavlja s provođenjem sportskih aktivnosti za učenike od 1. do 4. razreda osnovnih škola. Aktivnosti će se održavati svake subote od 11.30 do 13.30 u Osnovnoj školi Stjepana Ivičevića. Za učenike 1. i 2. razreda od 11.30 do 12.30, a za učenike 3. i 4. razreda od 12.30 do 13.30. Treneri su nastavnici TZK-a

Savjetovalište Lanterna je započela s projektom Rastimo uz pokret 2013. i do sada je kroz projektne aktivnosti prošlo oko 200 učenika. Osnovni cilj projekta jest što većem broju djece pružiti priliku bavljenja rekreativnim i redovitim sportskim sadržajima u svrhu unaprjeđivanja i promicanja zdravlja (posebno djeci sa zdravstvenim teškoćama, teškoćama u području motorike, socijalizacije i onima koji se ne bave nikakvim sportom).

Savjetovalište Lanterna poziva djecu da se uključe u aktivnosti u što većem broju, a roditelje, nastavnike i ostale građane da podrže ovaj oblik Lanterninih rekreativnih aktivnosti.

Više informacija može se dobiti u prostrorijama Lanterne na Trgu Tina Ujevića, telefon 616 992 i www. savjetovaliste- lanterna.hr

J.G./ arhiva