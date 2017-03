Još nekoliko stotina neriješenih predmeta legalizacije bespravnih objeklata: Vlasnici kuća nestrpljivi, bez dozvola ne mogu do potpora

Legalizacija bespravno sagarađenih objekata ponovno je u fokusu zanimanja osobito ovdašnjih iznajmljivača. Mnogi su među nešto više od 2000 njih koji su podnijeli zahtjeve za legalizaciju svojih objekata. Istina, većina tih predmeta do danas je riješena, ali još uvijek prema riječima, v.d. pročelnika iz Odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, ima oko 400 u Makarskoj i još nekoliko stotina predmeta u Zagrebu koji nisu riješeni. Ambiciozni rokovi za legalizaciju predviđeni u Vladi RH na početku ove akcije probijeni su još na kraju 2015.

Unatoč povećanom obimu redovitih poslova u Makarskoj je do sada od ukupno zaprimljenih 2030 zahtjeva za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata do danas riješeno više od tisuću predmeta. Makarsku su neki navodili kao primjer u brzini rješavanja predmeta. Međutim, nekoliko stotina građana s nestrpljenjem i dalje čeka rješenje o legalizaciji. Mnogi se žele prijaviti na razne natječaje kako bi dobili određena sredstva za poboljšanje kvalitete smještajnih kapaciteta. To ne mogu bez uredno obavljene legalizacije, odnosno građevinske dozvole. Do kada trebaju čekati jesu li određeni neki drugi rokovi pitali smo u Odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo grada Makarska.

- Teško je reći. Rokovi ne postoje. Odjel mora odrađivati i sve druge redovite poslove. Samo je prošle godine izdano više od 120 građevinskih dozvola. No ipak se nadam da će i ti predmeti u razumnom roku biti završeni – kazao nam je Ognjen Radić.

J.Glučina / arhiva MP