Od 1.ožujka jeftiniji parking: U zoni 1 cijena s 10 pala na 7 kuna, u zoni 2 plaća se 5 kuna umjesto dosadašnjih 8

S prvim danom ožujka stupila je na snagu i nova Odluka o parkirnim zonama, vremenskom ograničenju parkiranja, vremenu naplate, visini naknade, povlaštenoj parking karti i rezerviranom parkirnom mjestu u Gradu Makarskoj. Glavne izmjene koje donosi nova odluka su niže cijene parkinga za osobna vozila u zimskom razdoblju ( od 1. listopada do 31. svibnja) na način da cijena u I. zoni () više neće biti 10 kuna nego 7 kuna, dok će u II. zoni () građani umjesto dosadašnjih 8 kuna plaćati 5 kuna po satu. Građani će pet kuna po satu u zimskom razdoblju plaćati i parking na parkiralištima Sinikoša i Živkin dvor. Novom odlukom snižena je i cijena godišnje povlaštene karte koja više ne iznosi 1.600,00 nego 1.200,00 kuna. Cijene parkinga u ljetnom razdoblju ( od 01. lipnja do 30. rujna) ostaju iste, 10 kuna po satu u I. zoni i 8 kuna po satu u II. zoni. – Smanjenje cijene parkinga samo je jedna u nizu mjera koje smo posljednjih godina poduzeli kako bismo olakšali život našim građanima. To nam je omogućilo dobro gospodarenje gradskim proračunom tj. činjenica da je Grad Makarska i u 2015. i u 2016. ostvario suficit gradskog proračuna. Dio tog viška vratili smo direktno građanima na način da smo, između ostalog, povećali proračunska sredstva za socijalni program i za sport, a sad smanjujemo cijenu parkinga. Drugi dio toga viška akumulira se za realizaciju kapitalnih projekta koji se u pravili ne mogu realizirati u jednoj godini, izjavio je gradonačelnik Tonći Bilić.

M.P.