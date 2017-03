Ragbi : Nada prvak Regionalne lige

Okršaj Nade i Dalmacije za koju nastupaju ragbijaši Sinja i Makarske odigran je u Sinju i odlučivao je o prvaku Regionalne lige. Iako je Dalmacija vodila sve do pred kraj susreta i bila na pragu velike pobjede Nada je preokretom došla do naslova. Dalmacija je od samog početka imala nadmoć u igri, žustrije je ušla u susret ali unatoč nekoliko dobrih prigoda nije uspjela doći do prednosti. Prvo je Pavlović pokušao iz kazne , vjetar je odnio loptu tik pored vratnice. Pred odlazak na odmor Pavlović je realizirao drugu kaznu za vodstvo Dalmacije od 3:0. U nastavku je Nada bila ta koja je pritiskala, Dalmacija nije gotovo mogla preko centra. Kruna nadmoći gostiju stigla je u 73. minuti kada je Ivančić probio obranu domaćih i polaganjem preokrenuo rezultat na 3:5. Potom je Rosso bio precizan u pretvaranju i postavio konačnih 3:7. Sva nastojanja Dalmacije da u preostalom vremenu dođe do pobjede nisu urodila plodom pa je veliko slavlje na kraju ipak pripalo splitskoj momčadi.

J. Kovačević