Rukomet: Visok poraz hotelijerki

2. HRL-Jug (žene), 12. kolo

Hoteli Makarska – Petason Vranjic 19 : 34 (11:18)

Makarska Dvorana na GSC-u. Gledatelja.: 65

Suci: Petar Bulum i Nikola Carević (oba Metković)

Hoteli Makarska: M..Juričić, Matić, Pavlinović 4, Selak, Sokol 1, Alagić, Gojak 2, Delić 4, Mišković 1, Delalić 5, Bogdan, Talaja, N. Juričić 2, Perić, Đuvelek

Trener: Leona Lendić-Kovačević

Petason Vranjic: Andabak, Mijić 4, Boko 2, Ivić, Kljaković-Gašpić 6, Ljubičić 1, Lisica 4, Lovrić 3, Plazibat 1, Mijatović 2, Jerković, Buljan 4, Šimičić, Đuran 3

Trener: Ante Božić

Sedmerci: Hoteli Makarska 3/2, Petason Vranjic 4/2

Ekipa prvoplasiranog Petason Vranjica prošla je kroz Makarsku kao brzi vlak, a konačnih 19:34 najbolji je pokazatelj viđenog na parketu. Domaće su samo na početku utakmice imale vodstvo od 1:0 te 2:1, nakon toga gošće su preokrenule rezultat. Vranjičanke su u 19. minuti imale plus četiri (9:13), i do odlaska na odmor ta je prednost narasla na + 7 (11:18). Isto tako bilo je i u nastavku kada je do potpunog izražaja došla bolja i efikasnija igra rukometašica iz Vranjica. Nastave li ovako loše igrati i u nastavku prvenstva, hotelijerke će teško ostati u gornjem dijelu prvenstvene ljestvice.

J. Kovačević/arhiva MP