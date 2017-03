Crofutsal: Nacional nedostižan, Split Tommy, F. Dinamo i Novo vrijeme Apfel u borbi za drugo mjesto

1. HMNL, 17. kolo

Odigrano je 17. kolo Prve HMNL. U svih pet utakmica slavili su domaće momčadi. Futsal Dinamo je visokim rezultatom savladao Vrgorac i sasvim ga udaljio iz kruga klubova koji žele u doigravanje. Split Tommy je na domaćem terenu nanio visok poraz Squaru iz Dubrovnika, Dubrovčanima kao i Vrgorcu ostaje tek mala nada za plasman među prvih šest. Brod 035 je u Slavonskom Brodu slavio protiv Uspinjače, s novim bodovima zadržali su šesto mjesto, zadnje koje vode u kvalifikacije za prvaka.

Novo vrijeme Apfel je teže od očekivanog došlo do bodova protiv Osijeka, a Kazazić i Odsredkar najzaslužniji su što su bodovi ostali u gradu podno Biokova. Do druge ovosezonske pobjede došli su malonogometaši Potpićana, Patrik Drndić prisilio je goste na predaju. Nacional je bio slobodan u ovom kolu, no, unatoč tome i dalje je vodeći na tablici.

Rezultati:

Futsal Dinamo – Vrgorac 6 : 9, Split Tommy – Square 7 : 3, Brod 035 – Uspinjača 4 : 2, Novo vrijeme Apfel – Osijek Kelme 4 : 1, Albona Potpićan – Alumnus 4 : 2

Poredak:

Nacional 44, Split TommY 40, Futsal Dinamo 37, Novo vrijeme Apfel 36, Osijek Kelme 25, Brod 035 24, Square 18, Vrgorac 17, Alumnus 16, Uspinjača 14, Albona Potpićan 98 6, Solin 3.

KUP

Od petka, 10. ožujka, do nedjelje, 12. ožujka, odigrat će se završnica malonogometnog kupa Hrvatske u Makarskoj, a termini četvrtfinalnih dvoboja su:

PETAK

14 sati Split – Petrinjčica

16 sati Nacional – Vrgorac

18 sati Kijevo Knin – Porto Tolero

20 sati Sguare – Novo vrijeme Apfel

J. Kovačević / IvoR