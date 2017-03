Makarski Forum žena SDP-a o položaju žena u društvu danas: Bojimo se gubljenja stečenih prava

Nizom događanja Forum žena SDP-a Makarske obilježava Međunarodni dan žena koji simbolizira dugu povijest borbe za ženska prava i dan kada se odaje dužno poštovanje svim ženama koje su hrabro sudjelovale u ženskim pokretima diljem svijeta i koje su desetljećima te stoljećima branile ekonomska, socijalna, politička i ljudska prava žena. Ovo je istaknuto danas na konferenciji za novinare Foruma žena SDP-a Makarske kojom je i otpočelo obilježavanje Dana žena. Na konferenciji za novinare o položaju žena danas u društvu govorili su predsjednicapotpredsjednicate članice Predsjedništva Foruma žena SDP-a Makarska

Istaknule su kako je do danas učinjen veliki pomak u prepoznavanju i zaštiti ljudskih prava.

- Socijaldemokratski forum žena pozdravlja, slobodno možemo reći, povijesnu odluku Ustavnog suda RH kojom je potvrđeno da žene u RH imaju pravo samostalno odlučivati o vlastitom tijelu- to je temeljno ljudsko pravo žene. Ustavni sud donio je odluku nakon koje pobačaj ostaje legalan i nakon koje je ni Sabor ne može zabraniti donošenjem novog zakona, a zabrana se ne bi mogla nametnuti ni referendumom – kazala je Jagoda Martić. Naglasila je kako stečena prava treba konstantno čuvati i unapređivati.

Da se nitko ne smije uljuljati u sigurnosti stečenih prava, na Forumu žena su potkrijepili podacima kako su 2000. u Hrvatskom saboru bile 34 žene ili 23 %, sam SDP je imao 44 zastupnika od kojih su 16 bile žene ili 36 %. Nakon toga je udio žena stagnirao i smanjivao se tako da je danas tek 19 % žena u čemu je posebno podbacio SDP koji od 31 zastupnika ima 5 žena u Hrvatskom saboru. U makarskom Gradskom vijeću je situacija puno bolja. Od pet vijećničkih mandata SDP-a u koaliciji tri mandata su pripala ženama.

-Iz redova SDP-a je i predsjednica Gradskog vijeća, ali i dogradonačelnica- istaknula je Jagoda Martić koja je na čelu Foruma žena koji djeluje 21 godinu. Katica Visković je podsjetila kako su u Makarskoj do sada dvije žene iz SDP-a bile zastupnice u Hrvatskom saboru. Posebno je podsjetila na brojne aktivnosti Foruma žena u posljednje dva desetljeća. Više akcija, (okruglih stolova protiv nasilja nad ženama, nastojanja da se zadrži rodilište, izdvoji Dom zdravlja…) pokretale su u nastojanju poboljšanja kvalitete života i položaja žena i svih građana. Priznaju kako se zadnjih godina posustalo u tim aktivnostima, ali zato što javnost prije svega takve aktivnosti ocjenjuje političkim. A, borba za Dom zdravlja, ističu, nije političko pitanje i nije vezana samo za žene. – Borili smo se za prava svih građana. No, mi kroz Forum nismo uspjeli u nastojanju da se Dom zdravlja vrati gradu, to moraju odraditi institucije – istaknule su.

- U inicijativama za rješavanje ovako krucijalnih pitanja važno je stoga djelovanje civilnih udruga. Civilne udruge neće moći učinkovite biti bez građanskog odgoja, a čini se kako smo i tu dva koraka nazad – dodala je Branka Baletić.

- Pred nama su demokratski izbori koji će biti svojevrstan test i koji će pokazati jesmo li kao društvo spremni ići dalje u dosezanju viših demokratskih standarda. I ovogodišnje obilježavanje Foruma žena shvaćamo kao nastavak borbe za rodnu ravnopravnost koja nije samo „žensko“ pitanje, i priliku ukazati kako zastupamo pluralističko, demokratsko, pravedno i solidarno društvo.

Bojimo se stajanja u mjestu ili još gore vraćanja unatrag. Čini se kako se to upravo sada događa u Hrvatskoj. Premijer Plenković umjesto da se pozabavi ozbiljnim kršenjem ljudskih prava osniva komisiju, povjerenstvo kao da bi trebalo otkrivati novu istinu. Kao odgovor na pojave koje ozbiljno ugrožavaju dosegnute civilizacijske standarde prava žena, u Zagrebu povodom 8. ožujka organizira se marš žena u spomen na sve one žene koje su kroz povijest marširale u borbi za ostvarenje ekonomskih, političkih i ljudskih prava – najavila je Jagoda Martić, uputivši u ime makarskog Foruma žena SDP-a svim sugrađankama čestitke za Dan žena.

J.Glučina / IvoR