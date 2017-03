Arhitekt Nikola Bašić predstavio Idejno rješenje novoformiranog obalnog pojasa i parka Osejava: Malakološki muzej u novoj spiralnoj zgradi, prometnica kroz Gradski sportski centar vodit će do hotela Osejava

Pred mnogobrojnim zainteresiranim Makaranima danas je u hotelu Miramare održana prezentacija Idejnog arhitektonskog i urbanističkog rješenja novoformiranog obalnog pojasa i parka Osejava Makarska. Projekt je uz makarskog gradonačelnika Tončija Bilića predstavio ugledni hrvatski arhitekt, akademik prof. Nikola Bašić, dipl. ing. arh. u ime izvođača, tvrtke Marinaprojekt d.o.o. iz Zadra, a Idejno rješenje donosi jednu sasvim novu vizuru istočnog dijela luke, kao i ne zanemarive promjene u svakodnevnom životu samog grada – između ostalog, izgradnju nove zgrade s postavom Malakološkog muzeja, novu ulicu, odnosno novo prometno rješenje od ulice Franjevački put kroz Gradski sportski centar Makarska do platoa hotela Osejava, zatim izgradnju podzemnog parkinga kapaciteta oko 120 mjesta iznad kojeg bi bio polivalentni sportski teren ( na mjestu današnjih tenis terena na GSC ), ili izgradnju paviljona Burolina u korijenu lukobrana, kroz kojeg će se moći prolaziti do plaže na Osejavi, jednog od najpopularnijih kupališta Makarana. Dok je javnost do sada bila upoznata s jednim segmentom Idejnog rješenja, i to paviljona Burolina, ovo je bila prva da se građani upoznaju s potpunom idejom, stoga ne čudi da je interes javnosti bio izuzetan te da je prezentaciju pratila puna dvorana hotela Miramare. Na povijest samog prostora , kao i sugestije i želje gradske uprave koje su uoči početka izrade projektnog zadatka iznijeli izrađivaču, osvrnuo se gradonačelnik Bilić. U svom govoru podsjetio je da je sukladno tada važećem Provedbenom planu Centar prije 30-ak godina stvoren kopneni prostor koji je trebao poslužiti za tada planiranu ACI-jevu marinu, da je zbog zaštite marine bila predviđena i gradnja lukobrana, te da je prema planiranom lukobranu izgrađen obalni dio Marinete. S obzirom da lukobran nije izgrađen još desetljećima kasnije, tijekom godina je obalni dio Marinete zbog utjecaja valova bio značajno oštećen u dijelu temelja, a kako se projekt marine nije realizirao prema planovima, plato koji je ostao slobodan u posljednjih je 20-ak godina korišten kao parkirališna površina kapaciteta cca 100-tinjak vozila. Nakon toga je u suradnji s Lučkom upravom za pomorstvo SD županije izrađena projektna dokumentacija te je 2011.godine započela nedavno okončana izgradnja lukobrana, kojim je zaštićen obalni zid Marinete, ujedno i stvoren prostor akvatorija za privez brodica i jahti.

– Nakon izgradnje i dovršetka lukobrana, na žalost, prostor je ostao nedefiniran i jednostavno je vapio za cjelovitim rješenjem koje će uvažiti sve postojeće kao i ponuditi neke nove sadržaje, kazao je Bilić, dodavši da se time nametnula potreba sagledavanja čitavog prostora u širem kontekstu, s obzirom da su neposrednoj blizini platoa Malakološki muzej, Šetalište fra Jure Radića, hotel Osejava, plaža Osejava kao i Gradski sportski centar na kojem su trenutno u tijeku radovi rekonstrukcije stare Upravne zgrade. – Gledajući u širem kontekstu bilo bi neozbiljno zaobići problematiku prometa, stoga nije izostavljena ni stara ideja o ukidanju prometovanja vozila rivom od trajektnog pristaništa sve do Osejave, barem tijekom ljetne sezone uz pronalazak alternativnih prometnih rješenja, kao i osiguravanja dovoljnog broja parking mjesta, nastavio je Bilić spomenuvši i Prometnu studiju grada Makarske iz 2002. godine u kojoj je ponuđeno rješenje za eventualno ukidanje prometa rivom, odnosno izgradnja prometnice duž sjeverne strane Osejave, a koja se nastavlja na Franjevački put. Posebna je pozornost, kazao je, skrenuta na jedinstvenost malakološke zbirke Franjevačkog samostana koja je svojom vrijednošću zaslužila poseban prostor za izlaganje, a u kojoj Makarska ima izuzetnu turističku atrakciju. – Sve ovo je predočeno projektantu. Naše želje su da se sadašnji, još uvijek sačuvani i neuređeni, prostor pažljivo i planski osmisli. Da se jednog dana kraćim putem omogući dolazak na rivu s istočne strane grada. Cilj je bio i da obalni dio, kao i samo Šetalište dr.fra Jure Radića integriramo u pješačku zonu, obogaćenu graditeljskim vrijednostima primamljivima i zanimljivima svakom šetaču na rivi, pri tome vodeći računa da ne ugrozimo ne samo postojeće objekte nego i čitavi kompleks Gradskog sportskog centra Makarska , kazao je na kraju Bilić.

Sa stručne strane o projektu je govorio sam autor Nikola Bašić, akademik i jedan od najpoznatijih hrvatskih arhitekata, koji je u svom izlaganju predstavio brojne detalje, od spiralne zgrade s postavom Malakološkog muzeja koja bi u svom idejnom rješenju predstavljala uistinu novu veliku atrakciju u makarskoj luci, preko prometnog rješenja koje bi omogućilo prolazak vozila kroz GSC Makarska do hotela Osejava, a istovremeno otvorilo mogućnost gradnje podzemne garaže i polivalentnog terena kojim bi se nadomjestio gubitak teniskih i boćarskih igrališta prolaskom prometnice. Posebna bi atrakcija bila i zgrada sa sanitarnim prostorima za nautičare i korisnike plaže, pripadajućim objektima poput cafe bara, ali i s otvorenim ‘školjkastim’ krovom i vidikovcem te instalacijom Burolina, svojevrsnim instrumentom kojim bi ‘upravljala’ naša dobro poznata bura – nalik na glasovite Morske orgulje u Zadru kojima je autor upravo Bašić. Nakon što je njegovo izlaganje ispraćeno aplauzom, autor projekta odgovarao je na pitanja građana gdje se moglo čuti različitih mišljenja. Dok su neki otvoreno pohvalili projekt, drugi su dali svoje stručne sugestije, a moglo se čuti i izraza zabrinutosti hoće li, primjerice, svi ti zahvati negativno utjecati na poslovanje hotela Osejava, ili pitanja treba li ovakav projekt Makarskoj u doba dok grad nema odgovarajuću koncertnu ili kino dvoranu. - Ovaj projekt nije napravljen kao nešto što je do kraja determinirano i što ne bi moglo biti izloženo na javnoj raspravi, dapače. Ovo danas je divan primjer participacije građana u nastanku jednog projekta koji je sada prezentiran onoj svojoj inicijalnoj , idejnoj fazi. I upravo je sada vrijeme da se javnost izjasni o svom gledanju na programe, odnosno sadržaje koji su ovdje predloženi , ali isto tako i na način na koji je sve ovo oblikovano i kakva je pojavnost nove arhitekture i uopće novih javnih prostora u ukupnoj slici obalnog pročelja grada Makarske . Dakle, nemam nikakvog straha o rasprave, svaka ideja i svaki prijedlog su dobrodošli i treba ih pažljivo proučiti, kazao je kasnije Nikola Bašić. Odgovarajući na pitanja medija, autor ovog idejnog arhitektonskog i urbanističkog rješenja kazao je da je osobno jako zadovoljan Idejnim rješenjem, te je objasnio i da je čitav projekt osmišljen na način da njegovo provođenje ne utječe na prometovanje gradskom rivom, ali i da njegovo provođenje jednog dana može dovesti do potpunog zatvaranja prometa od trajektnog pristaništa do hotela Osejava.

O.Franić / IvoR