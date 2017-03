JU Razvojna makarska agencija MARA 17. ožujka: Pripremna radionica za Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva. Potiču se projekti za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma, kroz: Mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija, poboljšanje socijalne uključenosti, sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: hotela, kampova, ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj, OPG-a za seoski turizam i objekata u domaćinstvu, Mjera B – razvoj posebnih oblika turizma za subjekte registrirane za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu, Mjera C – dostupnost i sigurnost za trgovačka društva izvan javnog sektora, obrte i zadruge te Mjera D – prepoznatljivost za trgovačka društva izvan javnog sektora, obrte i zadruge. Javni poziv traje zaključno do 10.4.2017.

Intenzitet potpore, tj. udio s kojim Ministarstvo turizma sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti najviše do 60 % ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova Projekta, s izuzetkom potpore za mjeru C, kod koje intenzitet potpore može biti do 100% prihvatljivih troškova. Javni poziv se nalazi na stranicama Ministarstva turizma, na sljedećem linku: http://mint.hr/default.aspx?id=370. S ciljem što kvalitetnije pripreme zainteresiranih prijavitelja s područja Makarske, JU Makarska razvojna agencija MARA će organizirati Pripremnu radionicu za Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva. Radionica će se održati u petak, 17. ožujka 2017. u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Makarska, s početkom u 11 sati a voditeljice će biti Lidija Vukadin Vranješ i Ana Radić, djelatnice JU Makarska razvojna agencija. Zainteresirani sudionici mogu se prijaviti putem prijavnice koja se nalazi na ovom linku: http://makarska.hr/hr/otvoreni-natjecaji-i-pozivi/46.

MP