Skupština Turističke zajednice grada Makarske: Ostvareno 1.352.605 noćenja prošle godine

Na redovnoj godišnjoj Skupštini Turističke zajednice grada Makarske održanoj danas, 10. ožujka u hotelu Miramare, pod predsjedanjem gradonačelnika, usvojena su izvješća o radu Turističke zajednice, radu Turističkog vijeća, Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru godišnjeg poslovanja TZG Makarska kao i Godišnje financijsko izvješće za 2016.

- Prošle je godine ostvareno 1.352.605 noćenja što je za 12 % povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Dolazaka je zabilježeno 218.466 ili 15 % više u odnosu na 2015. Gosti su prosječno boravili 6,1 dana.U prvih 7 mjeseci najviše noćenja su ostvarili gosti iz Poljske, BiH Švedske, Norveške, Njemačke ,Češke i Slovačke. Povećanje broja turista iz skandinavskih zemalja pripisuje se otvaranju hotela Romana. I u 8. mjesecu najviše je turista bilo iz Poljske, BiH i Njemačke.

U sezonu ulazimo s preko tisuću novih postelja

Makarska u 2017. nudi tržištu 16.890 kategoriziranih postelja. Od toga su 3 322, u privatnom smještaju 12 595, kampovima 561, hostelima 20, te 392 postelja registriranih kao sobe za iznajmljivanje, apartmana 335 i kuća za odmor 57. Novih postelja registriranih u hotelima je 458, a u privatnom smještaju 1 051. Budući je broj kapaciteta veći očekujemo i dodatno povećanje noćenja u Makarskoj – naglasio je Tonči Lalić, direktor Ureda TZG Makarska. U uvodnom je izlaganju istaknuo kako se radilo puno i dobro što je i rezultiralo sjajnim rezultatima. Posebno je naglasio kako je iznimno bogatija kulturna, zabavna i sportska ponuda. – Ostvareno je 130 raznovrsnih događanja koja smo sami organizirali ili su to radile udruge, a mi financirali. Bogatstvo kulturno zabavnih i sportskih događanja znatno je utjecalo na produljenje sezone. Dobrim rezultatima svakako je pridonijela i moderna tehnologija. Većina iznajmljivača svoje smještajne kapacitete modernizira i iznajmljuje internetom pa je manje i onih koji čekaju na ulici – naglasio je Lalić.

Prihodi od boravišne pristojbe veći od 4,5 milijuna kn

Ostvareni prihodi od boravišne pristojbe u 2016. su iznosili 4. 502.998 kn što je u odnosu na plan 22% više. Prihodi od turističke članarine su naplaćeni također u većem iznosu od plana i to za 64 % i iznose 853.247 kn. Ukupni prihodi su planirani u iznosu od 5,5 milijuna kn, a ostvareni su u iznosu većem za 13 %.

Turističko vijeće je također dobro radilo, kako je izvijestio gradonačelnik Tonći Bilić u izvješću o radu za 2016. koje je podnio kao predsjednik TV-a. Najavio je kako će se uskoro održati sastanci svih zaduženih i tehnički dogovoriti realizacija planiranih priprema za sezonu.

Započele pripreme za izradu Strategije razvoja grada Makarske

„Posebno vas ovom prigodom želim izvijestiti da smo započeli s pripremama za izradu Strategije razvoja grada Makarske, glavnog strateškog planskog dokumenta koji predstavlja osnovu za planiranje svih razvojnih projekata. Koliko je to važno, dovoljno govori to da je ona jedan od glavnih preduvjeta održivog razvoja i korištenja EU strukturnih i investicijskih fondova. Strateško planiranje se provodi uz sudjelovanje svih zainteresiranih strana koje ovaj dokumenat na bilo koji način dotiče. A dotiče sve dionike lokalne zajednice i građane. Nositelj izrade je Makarska razvojna agencija MARA. Imenovano je i ključno radno tijelo za izradu Strategije, a to je Povjerenstvo. Osim Povjerenstva u izradi važnu ulogu imaju fokus grupe koje čine dionici javnog, privatnog i civilnog sektora. Takvih će fokus grupa biti šest, a u njima će biti i članova Skupštine TZ” – najavio je Tonći Bilić.

I Makarska treba za goste organizirati uskrsni doručak

Vedran Ribarević jedini je na ovom zasjedanju sudjelovao u raspravi i uz pohvalu na iznimno dobro pripremljenim izvješćima, iznio je više prijedloga kako bi imali još puno bolju i kvalitetniju ponudu. Naglasio je kako se hitno mora napraviti bolja prezentacija Makarske u Hrvatskoj jer je vidljivo kako pada broj domaćih gostiju.

- Navedeno je kako je odrađeno 13o događanja raznovrsnog programa, ali toga treba biti i sada u mjesecima prije i poslije sezone. Zašto se i u Makarskoj poput mnogih gradova na Jadranu konačno ne organizira uskrsni doručak koji i te kako privlači goste. Ne treba otkrivati toplu vodu samo poći u Dubrovnik, Šibenik i druge gradove i vidjeti kako oni organiziraju primjrerice Božićni grad, kako prezentiraju svoju ponudu. Makarska ima Makaranu koja je izgubljena u vremenu i prostoru. Treba odrediti jedan datum u travnju ili rujnu i da se uvijek na taj dan prezentira u jednom objektu – predložio je Ribarević u cilju unapređenja kvalitete turističke ponude Makarske.

Na početku je izglasana zamjena člana Skupštine iz redova VINC Mornar te je umjesto dosadašnje Verice Čizmić imenovana Danijela Katavić.

Janja Glučina/IvoR