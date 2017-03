Za vikend započeo program Grad bez kina: Do početka festivala DokuMA publiku čeka šest dokumentarnih filmskih večeri

Projekcijama dokumentarnih filmova „Dvije škole“ autora Srđana Šarenca te ‘Koneca’ mladog slovenskog autora Vida Hajnšeka, u prostorijama DVD Makarska za vikend je započelo novo izdanje već tradicionalnog programa uvodnih projekcija Grad bez kina. Ususret četvrtom izdanju festivala dokumentarnih filmova DokuMA, koji će se održati od 30. svibnja do 3. lipnja, pretprogram u organizaciji Dokume Makarska ponudit će ukupno šest projekcija za ljubitelje dokumentaraca – nakon prvog vikenda, idući set projekcija na programu je 24. i 25. ožujka da bi idućeg mjeseca bile predviđene još dvije, i to u petak i subotu 7. i 8. travnja. Kao i svake godine do sada, uvodni program privukao je brojne zaljubljenike u dokumentarni žanr, a imali su priliku pogledati dva vrlo zanimljiva ostvarenja – film Dvije škole posvećen je tako nekoć poznatoj gimnaziji u Travniku, koja nakon rata u BiH postaje podijeljena na dva dijela, odnosno hrvatske i bošnjačke učenike, dok djelo Konec autora Vida Hajnšeka prati interesantne poglede na život i smrt kroz priču o slovensku spisateljicu i izvođačicu posmrtnih govora te njenog kolegu koji radi u krematoriju.

O.F.