Futsal: Nacionalu malonogometni Kup Hrvatske

Atraktivnom finalnom utakmicom završen je trodnevni festival futsala u Makarskoj. Trofej je pripao Nacionalu.

Malonogometaši Nacionala po peti su put osvajači Kupa Hrvatske, u dramatičnoj i kvalitetnoj predstavi pred dobro ispunjenom dvoranom na GSC tek su u zadnjoj minuti utakmice savladali momčad Split Tommy-a. Splićani su vodili čak četiri puta, (od 1:0 do 4:3) dok je Nacionalu bilo dovoljno jednom doći u prednost (5:4). Zagrepčani su učinili ono što u sportu nije jednostavno. Potvrdili su status favorita u natjecanju gdje su uvijek moguća iznenađenja. Nada Split Tommy-a u čudo trajala je skoro do kraja makar su bili hendikepirani (Luketin, Babić, Grcić) dok im je Čorluka isključen u 26. minuti. Sa malom rotacijom nije se moglo više, ali su zato priznali da su imali podršku gledatelja kakvu nemaju ni na svojim Gripama. Skoro tisuću gledatelja pratilo je finalnu utakmicu, i ako se uzme u obzir da finale nije igralo domaće Novo vrijeme to je fantastična brojka. Domaćin kao klub kao i gledatelji opravdali su povjerenje koje im je dano kada su dobili organizaciju Finale Eighta.

Pored brojnog izaslanstva HNS-a na finalnoj utakmici nazočni su bili i Mato Stanković izbornik malonogometne reprezentacije Hrvatske, Denis Kosor član NO-a Hajduka te bivši predsjednik bijelih Marin Brbić.

Nagrade najuspješnijima dodijelili su predsjednik Novog vremena Mijo Pašalić, član izvršnog odbora HNS Boris Drulen, gradonačelnik Makarske Tonći Bilić, predsjednik NS ŽSD Vinko Radovani i župan SDŽ Zlatko Ževrnja.

Rezultati

Petak (četvrtfinale)

Split Tommy – Petrinjčica 7 : 0, Nacional – Vrgorac 4 : 1, Kijevo – Porto Tolero 2 : 2 (1:2), Novo vrijeme Apfel – Square 7: 2

Subota (polufinale)

Split Tommy – Porto Tolera 2 : 0, Nacional – Novo vrijeme Apfel 8 : 2

Nedjelja (finale)

Nacional – Split Tommy 6 : 4

J. Kovačević/IvoR