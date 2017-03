Tučepski Grdelin dio Pozdrava svijetu: Podignuta zastava Tolerantan vrtić

Ispred Dječjeg vrtića Grdelin u Tučepima, a koji je u sastavu DV Biokovsko zvonce Makarska, svečano je uz veliki pljesak djece podignuta zastava „Tolerantan vrtić“ koja je dobivena od FINI zavoda Radeče iz Slovenije, a kao potvrda uspješnog sudjelovanja u međunarodnom projektu „Say hello to the World“ („Pozdrav svijetu“).

Ovaj projekt se već drugu godinu provodi u Dječjem vrtiću Grdelin Tučepi u skupini Bubamarci odgojiteljice Patricije Visković. U projektu „Say hello to the World“, putem aplikacije „My Hello“, povezuju se vrtići iz cijelog svijeta kako bi se djeca kroz različite zanimljive aktivnosti motivirala na život bez predrasuda i stereotipija, toleranciju, uvažavanje i poštivanje drugačijih od sebe.

- U pedagoškoj godini 2015./2016. Dječji vrtić Grdelin je za partnera imao vrtić iz Slovenije i nakon uspješne provedbe svih planiranih aktivnosti dobio je častan naziv „Tolerantan vrtić“. Sudjelovanje u projektu se nastavlja i u ovoj pedagoškoj godini s novim partnerskim vrtićem iz Litve – naglašavaju u Grdelinu.

J.M.