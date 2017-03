Lanterna u OŠ Tučepi: Nastavlja se projekt ‘Rastimo uz pokret’

U subotu, 18. ožujka Savjetovalište Lanterna započinje s projektnim aktivnostima Rastimo uz pokret za učenike od 1. do 3. razreda Osnovne škole Tučepi. Aktivnosti će se provoditi dva školska sata od 15 do 15.45 Mala škola rolanja i od 15.45 do 16.30 sati sportske aktivnosti. Voditeljica je i ovaj put učiteljica. Učenicima su u školama podijeljene ankete o suglasnosti roditelja za sudjelovanjem djece u aktivnostima. – Molili bismo roditelje zainteresirane djece da nam svojim potpisom potvrde suglasnost i formular vrate učiteljici do kraja tjedna- kažu iz Savjetovališta.

- Ovakvi projekti su važni jer djeca kroz sport razvijaju samopouzdanje i pozitivnu sliku o sebi, uče se kontrolirati emocije, uče se timskom radu. Kroz timski rad uče kako poštivati druge, kako uspjeti zajedno s njima, stvaraju nova prijateljstva i šire svoj društveni krug, što je jedan od preduvjeta za uspješnu socijalizaciju – naglašavaju u Lanterni.

Projekt Rastimo uz pokret Savjetovalište Lanterna provodi već četvrtu godinu, a cilj projekt je što većem broju djece omogućiti bavljenje redovitom tjelesnom aktivnošću, osobito djeci sa zdravstvenim teškoćama, teškoćama u području motorike te socijalizacije. Projekt je podržan od Grada Makarske.

J.G.