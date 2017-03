Gradonačelnik Tonći Bilić: Nisam odbio poziv na sastanak župana Ževrnje nego sam tražio da prije istog odgovori pisano na naše zahtjeve iz veljače ove godine

Gradonačelnik Makarske Tonči Bilić oglasio se priopćenjem na nedavnu izjavu župana Splitsko dalmatinske županije Zlatka Ževrnje, koji je tvrdio da se makarski gradonačelnik nije odazvao na sastanak za kojeg je on, kako tvrdi, više puta predlagao termin. Bilićevo priopćenje objavljeno je na službenim gradskim stranicama, a mi ga prenosimo u cijelosti.

- Ostao sam neugodno iznenađen izjavom župana Splitsko-dalmatinske županije Zlatka Ževrnje o mom navodnom neodazivanju ”na sastanak za koje je on više puta predlagao termine” , a što tvrdi u svom Očitovanju o radu medicinsko-biokomijskog laboratorija u Makarskoj od 6. ožujka 2017. Spomenuto očitovanje već su objavili i neki mediji, a Grad Makarska ga je danas, 14. ožujka, zaprimio i putem pošte. Istina je, naime, bitno drugačija pa moram istaknuti sljedeće: Žao mi je što župan Ževrnja u svom očitovanju nije spomenuo da je Grad Makarska inicirao prvi sasatanak na temu rada medicinsko – biokemijskog laboratorija u Makarskoj, a na kojem se župan nije ni pojavio nego je poslao ”zamjenu” – dožupana Luku Brčića.

To je bilo 17. siječnja 2017. u Splitu, a sastanku koji je sazvan na moju inicijativu nazočio je i moj zamjenik Miroslav Družianić, dožupan Luka Brčić i ravnatelj Županijskog doma zdravlja Dragomir Petric. Puno toga se na tom sastanku reklo, no nikad nismo dobili promemoriju sa sastanka, dakle, nikakav pisani trag o tome da je sasatanak održan i da je bilo zaključaka.

Nakon toga, što je javnosti poznato, zbog novog režima rada laboratorija, bio sam inicijator još jednog sastanka: sazvao sam načelnike svih općina s Makarske rivijere i slanja otvorenog pisma Splitsko – dalmatinskoj županiji uz koje smo priložili i 5 tisuća potpisa građana Makarske rivijere.

Da podsjetim, u otvorenom pismu jasno su naznačeni zaključci sastanka formulirani kao jasni zahtjevi prema Županiji. Isto smo uputili Domu zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Upravnom vijeću Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Ministarstvu zdravstva i Uredu premijera Republike Hrvatske.

Umjesto pisanog odgovora kojeg smo čekali od župana Ževrnje dobio sam poziv na sastanak koji nisam odbio nego sam samo tražio da se prije održavanja tog sastanka ispuni jedan uvjet – da se gosp. Ževrnja PISANO očituje na zahtjeve iz našeg otvorenog pisma. To sam učinio jer sam želio da prije sastanka znamo i stav druge strane kako bismo se što bolje pripremili za konstruktivnu raspravu te izbjegli još jedan u nizu sasatanka koji će sve svesti na ponavljanje istih fraza i usmena obećanja.

Sada kad je odgovor stigao, rado ću se odazvati na sastanak i i dalje zalagati za rješenja koja će pozitivno utjecati na život građana Makarske i Makarske rivijere. O svim razgovorima, te radnjama poduzetim vezano za Dom zdravlja Makarska pravovremeno ću obavijestiti javnost, kao što to cijelo vrijeme i činim – stoji u priopćenju gradonačelnika Tonćija Bilića.

M.P.