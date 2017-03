Nadzorni odbor Hotela Makarska odlučio: Joško Lelas ponovno generalni direktor

nakon četiri godine odlukom Nadzornog odbora Hotela Makarska d.d. ponovno je izabran za predsjednika Uprave. Podsjetimo, Joško Lelas je tu dužnost obavljao 7 godina do 18. veljače 2013. nakon čega je u istoj hotelskoj kući bio direktor sektora za hranu i piće Hotela Makarska. To je radio sve do 10. veljače ove godine kada je na svojem zasjedanju Nadzorni odbor na čelu s Jurom Brkanom donio odluku o njegovom imenovanju za predsjednika Uprave Hotela Makarska d.d.

Dosadašnji predsjednik uprave Bepo Srzić, koji je obavljao dužnost generalnog direktora od 2013. došavši s mjesta direktora hotela Meteor, od sada će obavljati dužnost direktora sektora za hotelijerstvo, odlučio je NO i to sporazumno, kako doznajemo od generalnog direktora.

Direktor hotela Meteor, nakon odlaska Vedrana Ribarevića u mirovinu, još nije imenovan. Kažu, uskoro će biti, a hotel Meteor se otvara 18. ožujka.

J.Glučina