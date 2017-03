2. HRL-Jug (žene), 14. kolo: Hotelijerke prekinule post

Teže od očekivanog rukometašice Hotela Makarska na domaćem su terenu porazile mladu ekipu Metkovića i tako došle do prve pobjede u nastavku prvenstva. Vodile su gošće u više navrata na početku utakmice, ali su domaće uspjele izjednačiti te povesti sa 7:6 u 15. minuti utakmice. Do odlaska na odmor igračice Leone Lendić-Kovačević imale su najveću prednost (14:10) u 27. minuti. U prvih šest minuta nastavka domaće odmiču na 19:12 i gotovo da je utakmica izgubila na neizvjesnosti. No, gošće se nisu predavale, u 50. minuti su smanjile na 24:22. Potpuni preokret zaustavile Matić, N. Juričić, Pavlinović i Deleć koje su sa po jednim postignutim pogotkom dovele domaće do prekida negativnog niza.

J.K.