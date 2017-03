Kickboxing: Sara Jelić prvakinja Hrvatske

Borci KBK Mawashija nastupili su na Prvenstvu Hrvatske u Kostreni u kategoriji starijih kadeta. Na turniru se natjecalo preko 300 sudionika iz cijele države, a članovi makarskog kluba osvojili su po jednu zlatnu i srebrenu medalju te dvije brončane. Sara Jelić je nastupila u kategoriji do 46 kg i pomela sve protivnice na putu do zlatne medalje. Treba napomenuti i to da je Sara još uvijek mlađa kadetkinja. Mile Brkić bio je srebreni u kategoriji + 69 kg. Paula Burić nastupila je u kategoriji do 50 kg. I izgubila polufinalni meč od aktualne prvakinje Hrvatske, Lorena Gazilj nastupila je u kategoriji do 55. kg. i osvojila brončanu medalju.

Za Mawashi su još nastupili David Prenkepalaj, Andro Puharić, Duje Andrijašević i Nikola Šošić.

J. K./Mawashi