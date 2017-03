Dječji vrtić Biokovsko zvonce: Raspisan natječaj za upis u programe predškolskog odgoja

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Biokovsko zvonce“ Makarska raspisalo je natječaj za upis djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2017./2018.

Prijave za upis djece koja se prvi put upisuju u programe vrtića/jaslica obavit će se od 10. do 28. travnja u Upravi ustanove, Molizanskih Hrvata 2, radnim danom: ponedjeljak, utorak, srijeda i petak od 8.30 do 12.30 sati i četvrtkom od 8.30 do 16.30 sati.

Zahtjev za upis se preuzima u skupini koju dijete pohađa ili na internet stranici Ustanove/ www.dv-biokovsko zvonce .hr/dokumenti-Za roditelje.

Prilikom preuzimanja zahtjeva novi korisnici trebaju sa stručnom službom dogovoriti termin za individualni razgovor. Ukoliko se zahtjev preuzima s internet stranice Ustanove, termin se dogovara na mob: 0992683418.

Prijave za upis djece koja već koriste programe vrtića/jaslica, dosadašnje korisnike, obavit će se od 3. do 7. travnja u Upravi ustanove i to ponedjeljkom, utorkom, srijedom i petkom od 8.30 do 12.30 sati i četvrtkom od 9.30 do 16.30 sati.

Roditelji djece predškolaca, i dosadašnjih i novih korisnika, mogu predati zahtjev za upis djeteta u redovite programe ili u obvezan program predškole u trajanju od 250 sati. Obvezan Program predškole je besplatan.

U zahtjevu za upis naznačena je potrebna dokumentacija, vrste programa i način ostvarivanja prava prodnositelja zahtjeva.

Lista reda prvenstva odnosno bodovna lista bit će objavljena do 15. svibnja na oglasnoj ploči vrtića „Ciciban“ ,Molizanskih Hrvata 2, Makarska i web. stranici Ustanove.

