Treća HNL-Jug, 22. kolo: Zmaj uhvatio priključak, Hajduk povećao prednost

Zmaj je na domaćem terenu pobjedom nad Zmajem iz Blata osvojio važne bodove u borbi za opstanak u ligi, a i rezultati ostalih klubova iz donjeg dijela tablice išli su mu na ruku. Orkan je poražen na domaćem terenu od Zadra, Omiš je poražen na gostovanju u Biogradu dok je Junak kao domaćin osvojio samo bod u susretu sa Neretvancem. Makarani su tako nakon 22. kola zaostaju samo dva boda za Orkanom a pet ih djeli od Omiša. Junak i Zmaj iz Blata su na plus šest, ali ako crveni nastave igrati kao protiv imenjaka to nije nedostižna prednost. Do kraja sezone još je dvanaest utakmica i puno bodova u igri, sigurni u opstanak nisu niti Primorac S (26), Val (27) te Neretva (29). Uz povoljan raspored i dobre igre igrači Armanda Marenzija imaju poprilične izglede i iduću sezonu biti članovi Treće nogometne lige. Crveni su od početka utakmice protiv gostiju iz Blata imali nadmoć na terenu, poveli su već na otvaranju utakmice i imali nekoliko prigoda za povećat vodstvo. Iako su Blaćani iz prvog pokušaja poravnali rezultat taj šok nije ostavio nikakve posljedice na igru domaćih. A kad je kapetan Ivan Rašić sjajnim euro golom po drugi put doveo svoju momčad u vodstvo gostima više nije bilo spasa. Hrvace su teško stradale na Poljudu, pobjeda mlade momčadi Hajduka rješena je već u prvom poluvremenu. Lider prvenstva je auttoritativno sa četri pogotka napunio mrežu gostiju već u prvom poluvremenu. U Biogradu je domaći Primorac u susretu sa Omišem ušao poletno i borbeno, svoju dominaciju potvrdio je već u 8. minuti pogotkom veterana Malčića. Croatia iz Zmijavaca je slavila u Stobreću iako su bodovi bili potrebniji domaćoj momčadi. Najprije je Vuksan u 12. minuti zatresao mrežu Karina, pobjedu je potvrdio Ćapin u 47. Na jedvite jade Junak je isčupao bod na svom terenu, Opuzenci su poveli u 15. minuti . Duboko u sudačkoj nadoknadi od poraza ih je spasio bivši igrač Hajduka Drago Gabrić. Neretvanski derbi otišao je na stranu Jadrana, Pločani su sa pjesmom napustili igralište Iza vage. Minutu prije kraja i u trenucima apsolutne Neretvine dominacije mladi Martin Musulin bez problema je savladao vratara Neretve.OSK i Val u Otoku su odigrali bez pobjednika, po jedan pogodak postigli su u prvom poluvremenu. Mreže se u nastavku nisu tresle, osvojenim bodom zadovoljniji su gosti iz Kaštela. Zadar je slavio na gostovanju u Dugom Ratu protiv Orkanai to nakon što je od 31. minute ostao sa igračem manje. Iako je bio u rezultatskom zaostatku Zadrani su u drugom poluvremenu stigli do druge ovosezonske pobjede u gostima.

