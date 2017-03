RNK Zmaj domaćin: Prijave za Hajdukov kamp u Makarskoj do 9. travnja

HNK Hajduk od 18. do 21. travnja organizira kamp za dječake rođene od 2003. do 2010. godine, a prijave se primaju do 9. travnja. Cijena polaznika je 550 kuna, u što ulazi kompletan program treninga, komplet opreme , diploma i druženje sa prvotimcima. Također polaznici kampa idu gledati prvenstvenu utakmicu s Osijekom koja se igra 6. svibnja.

Hajduk ovaj kamp organizira na terenima GSC u Makarskoj, a domaćin je RNK Zmaj s kojim bijeli imaju potpisan ugovor o suradnji.

J.K./arhiva MP