Sabina Glasovac na tribini Foruma žena SDP-a Makarske: Reforma obrazovanja je ključ razvoja i napretka

O reformi obrazovanja i aktualnoj problematici u državi na tribini koja je upriličena sinoć u organizaciji Foruma žena SDP-a Makarske govorila jesaborska zastupnica, kandidatkinja za gradonačelnicu Zadra. Skup su u Vatrogasnom domu pozdravili, gradonačelnik i predsjednik SDP-a Makarske i, predsjednica Foruma žena SDP-a Makarske.

Vrlo angažiranoj saborskoj zastupnici, kako su je najavili domaćini, zahvalili su i izrazili nadu da će pobjedom na izborima za gradonačelnicu Zadra, biti u prilici surađivati s makarskim gradonačelnikom, a ponajviše na unapređenju uvjeta obrazovanja u čemu ova gradska vlast ima velika uspješna iskustva, kako je naveo gradonačelnik Bilić.

- Nije ni ova kurikularna reforma koju smo napravili idealna u svim segmentima, može se pogriješiti, pa ćemo popravljati, ali je više nedopustivo čekati! No kako u državi nismo na vlasti, u jedinicama lokalne samouprave gdje dobijemo vlast i mogućnost upravljanja radit ćemo na reformi. Jer, puno toga mogu napraviti i jedinice lokalne samouprave ukoliko žele i mudro promišljaju o budućnosti – kazala je Glasovac.

Ulaganje u mlade kao u Makarskoj bit će uzor sredinama gdje na vlasti budu socijaldemokrati

Da se to može i već radi upravo je najbolji primjer Makarska, kazao je gradonačelnik Tonći Bilić podsjetivši na mnoge projekte ulaganja u bolje standarde mladih od vrtićke do studentske dobi.

- Raduje me što će socijaldemokrati gdje budu na vlasti provoditi ovakav projekt iako Makarska ima dosta drugačiju i bolju praksu na tom polju od mnogih gradova. Grad Makarska ima osnivačka prava za osnovne škole. Za minimalni pedagoški standard iz proračuna izdvajamo 2,2 milijuna kn, a iznad još oko 2,4 milijuna kn. Već niz godina osobito zadnje četiri, imamo besplatan drugi strani jezik u osnovnim školama, uveli smo produženi boravak koji nikada do sada u Makarskoj nije bio. Sufinancirali smo pod određenim uvjetima nabavu udžbenika za djecu slabijeg imovnog stanja. Prijevoz djece Grad Makarska financira i on je besplatan za učenike osnovnih škola, sufinancira prijevoz srednjoškolaca. Studentima iz Makarske tijekom pedagoške godine osiguravamo određeni broj besplatnih povratnih karata do gradova gdje studiraju. Podsjećam, do 2013. ni jedna stipendija nije bila, a ove godine su 32 studenata dobila stipendiju i to u većem iznosu od državnih stipendija. Dobili su je svi koji su zadovoljili uvjete. Sljedeće godine ćemo povećati broj, ali i stipendija za srednjoškolce jer želimo i na taj način pomoći da se što lakše obrazuju – kazao je Bilić.

Sabina Glasovac je naglasila kako sve to što Makarska ima, grad Zadar nema. „Premda su sve vlade zaista puno ulagale u izgradnju Zadra i iz njega mladi odlaze? Odlaze, upravo zato što se nije ulagalo u ljude. Mi to želimo mijenjati jer je ključ razvoja i budućnosti našeg društva i države u cjelini čovjek. Socijaldemokrati moraju ustrajati u bitki za suvremeno, kvalitetno besplatno i svima jednako dostupno obrazovanje. Znači koncept obrazovanja i zdravstva koje je kvalitetno, besplatno i javno dostupno svima to je nešto što je najvažnija razlikovna crta između nas socijaldemokrata i stranaka desnice.

Zaustavljena je najvažnija reforma što je nedopustivo



Obrazovanje je zapravo nešto ključno. Cjelovita kulikuralna reforma, je najvažnija reforma u ovih 27 godina samostalnosti RH, a zaustavljena je!

Godinu dana ništa se ne događa! Naša djeca u školi se ne osjećaju sretna. Preopterećeni su, sustav je skup, veliki je trošak na leđima roditelja, a po završetku školovanja ne osjećaju se dovoljno spretni za krenuti ne samo u svijet rada, nego niti dovoljno spremne osobe suočiti se sa svim izazovima koje 21. stoljeće nosi – zaključila je Sabina Glasovac gostujući u Makarskoj.

Jagoda Martić je kazala kako je nužna sustavna reforma da bi se osigurale potrebe društva. – Ono što se upisivalo prije 25 godina i dalje se upisuje bez stvarnog sluha za potrebe gospodarstva i društva u cjelini.To SDP prepoznaje i ponosna sam na sebe što sam se opredijelila za socijaldemokraciju, jer je nama u fokusu ulaganje u čovjeka. Hvala Sabini Glasovac što se odlučila za kandidaturu u Zadru jer znamo da je taj grad utvrda HDZ bila dugi niz godina -kazala je Martić.

Osvrnuvši se kratko na aktualna zbivanja u zemlji Glasovac je istaknula kako SDP nije za nikakvo financiranje privatnih tvtki koje su svjesno vodile krive upravljačke politike i donosile krive poslovne odluke. No činjenica je da ovdje radi nekoliko desetaka tisuća ljudi i da mnogi dobavljači i poljoprivredni sektor ovise o njima. Nadam se da će ova vlada biti pametna i da će znati povući prave poteze.

J.Glučina / IvoR