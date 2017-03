Udruga ‘Sunce’ i Društvo multipla skleroze upozoravaju: Invaliditet koji se ne vidi ali oboljeli ostaju bez posla

Neurološka bolest s tisuću lica. Uslijed oštećenja moždanog debla osoba ima signal da bi trebala učiniti neku radnju, ali ne može.Tim riječima Slavko Pejić, predsjednik Društva multipla skleroze Županije splitasko-dalmatinske, a koji se i sam 26 godina nosi s multipla sklerozom, objašnjava kakva je to bolest. U registru Društva je 336 oboljelih, a od tog broja u Makarskoj desetak, na području Primorja još toliko, ali to nije konačna brojka. Još sigurno trećina postoji koja boluje od multipla skleroze, ali se to ne usude reći jer se boje gubitka radnog mjesta i stigmatizacije okoline.

Upravo druženjem, razmjenom iskustava i pravnim savjetovanjem Društvo želi pomoći oboljelima, a mentalno osnaživanje umnogome usporava progresiju bolesti i omogućuje normalan život. Svjesni su toga i u Udruzi osoba s invaliditetom ‘Sunce’ Makarska u čijim se prostorijama jučer okupilo dvadesetak članova Društva i makarske udruge registrirane i za invaliditet prouzročen multipla sklerozom. Velika nastojanja Sunca za pomoć osobama koje imaju ovaj vidi neurološkog oštećenja potvrdili su predsjednik Robertino Glavičić i voditeljica projekata Olivija Prodan Ravlić.

Više o samoj bolesti i kako je prepoznati govorila je Zdravka Dominović, voditeljica projekata u Društvu multipla skleroze. Simptomi poput dvije slike, loš vid, trnci u ekstremitetima, umor, gubitak ravnoteže, problemi s gutanjem, najuočljiviji su pojavni oblici, iako bolest ne zahvaća svakoga na isti način i ne bira dob. Otprilike je potrebno dvije godine promatranja da bi se potvrdila dijagnoza, a što znači 30 posto invaliditeta i više. Najveći problem je kod zapošljavanja jer kada poslodavac zna da osoba boluje najčešće nema razumijevanja i daje otkaz. To su često osobe koje imaju završene fakultete i vrlo su stručne, ustvrdila je Dominović. Apelirala je na poslodavce da ne odbacuju oboljele od multipla skleroze jer na taj način ne samo što su oni u mogućnosti sebi osigurati egzistenciju već to u mnogome pridonosi njihovom normalnom životu. U Društvu i Suncu imaju angažirane osobne asistente koji su ‘vodič za svijet’ teško oboljelima od multipla skleroze.

J. Morović/IvoR