Lanternin projekt ‘Rastimo uz pokret’: Subotom sportske aktivnosti za osnovnoškolce

Savjetovalište Lanterna nastavlja sa provedbom sportskih subotnjih aktivnosti za učenike od 1. do 4. r. osnovne škole. Aktivnosti su dio projekta Rastimo uz pokret i provode se za osnovne škole u Makarskoj i Tučepima.

Subotnje aktivnosti za makarske učenike provode se svake subote od 11,30 do 12,30 za učenike 1. i 2. razreda i od 12,30 do 13,30 za učenike 3. i 4. razreda.

U OŠ Tučepi aktivnosti se provode od 15,00 do 16,30. Od 15,00 do 15,45 je Mala škola rolanja i od 15,45 do 16,30 su sportske aktivnosti.

Voditelji aktivnosti su nastavnici TZK-a Mario Marinović i Toni Kovačević te učiteljica Marlena Bogdanović u OŠ Tučepi.

-Savjetovalište Lanterna je započela s projektom Rastimo uz pokret 2013.i do sada je kroz projektne aktivnosti prošlo oko 300 učenika. Osnovni cilj projekta jest što većem broju djece pružiti priliku bavljenja rekreativnim i redovitim sportskim sadržajima u svrhu unaprjeđivanja i promicanja zdravlja (posebno djeci sa zdravstvenim teškoćama, teškoćama u području motorike, socijalizacije i onima koji se ne bave nikakvim sportom), ističe Ivona Vučić, voditeljica projekta.

Savjetovalište Lanterna poziva djecu da se uključe u aktivnosti u što većem broju, a roditelje, nastavnike i ostale građane da podrže ovaj oblik Lanterninih rekreativnih aktivnosti.

J.M./Lanterna