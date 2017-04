Grupa birača i kandidat za gradonačelnika dr.sc. Siniša Srzić: Makarska ima preduvjete za dnevnu bolnicu

-Svakodnevno čujemo predizborna obećanja i obmanjivanje javnosti po pitanju zdravstvene zaštite građana grada Makarske, Makarskog primorja, Vrgorca, Imotskog, otoka, a svakako i turista koji će nas posjetiti ove godine. Razina zdravstvene zaštite iz dana u dan je lošija, građani nezadovoljni, upozorava grupa birača s kandidatom za gradonačelnika Sinišom Srzićem.

U pismu upućenom medijima nadalje stoji -Ministar zdravija RH Milan Kujundžić kao da ne poznaje zakone, uredbe, preporuke, povijest, a posebno sredinu iz koje je potekao. Odmah do njega svrstao se i dugogodišnji ravnatelj doma zdravlja Splitsko dalmatinske županije prim. dr. Dragomir Petric koji uvjeravaju građane grada Makarske kako ukidanjem rodilišta, laboratorija kao i drugih usluga ( koje su građani prije konzumirali ) imaju istu zdravstvenu zaštitu, ako ne i bolju. Uz to se još trude uvjeriti građane kako je to u skladu sa svjetskim standardima. Osim toga uvaženi ministar predlaže i dnevnu bolnicu u Zagvozdu.

Podsjećaju da Makarska prema popisu iz 2011. ima 13.834 stanovnika, okolica 27.707, a šira okolica koja gravitira Makarskoj je 60.000 stanovnika, a tijekom turističke sezone na Primorju je 50 tisuća turista, a ostvari se ukupno 4,9 miliona noćenja.

Zagvozd prema popisu iz 2011. godine 1.188 stanovnika, a još gravitira Imotska krajina s 33.253 st. (sam Imotski 10.000 st). Zagvozd ostvari 2.982 noćenja turista, ukupno sa okolicom 34.433.

Građani Makarskog primorja izgradili su Dom zdravlja samodoprinosom 1978., da bi se 18. rujna 2003., prema odluci Županije Splitsko-dalmatinske, zajedno s domovima zdravlja Brodosplit, Hvar, Imotski, Kaštela, Omiš, Sinj, Solin, Split, Supetar, Trogir, Vis i Vrgorac pripojio jedinstvenoj županijskoj ustanovi. Makarski dom zdravlja izgrađen je da bude bolnica. Političkim dekretom isto je netko zaustavio. Međutim ostala su dva odjela : interna medicina i ginekologija (zatvorena), a da bi Makarska dobila status bolnice trebaju joj još 2 odjela i to pedijatrija koja bi mogla biti u zgradi doma zdravlja, a kirurgija bi mogla biti u trenutnoj S.B. Biokovka i dijeliti salu s budućom ortopedijom (radili bi se mali zahvati-ambulantni kroz dnevnu bolnicu). Na taj način stvorili bi se preduvjeti da se rodilište vrati u Makarsku jer je zatvoreno zbog toga što nije imalo salu za operacije.

Uz manju rekonstrukciju može zadovoljiti potrebe dnevne bolnice na zadovoljstvo svih građana i turista koji bi koristili njene usluge.

Makarska nudi atraktivnost življenja pojedinim specijalistima i svakako bi privukla velik broj stručnjaka koji bi ostali živjeti u Makarskoj.

Zbog svega navedenog smatramo da će ministar MilanKujundžić progledati kao stručnjak , i da će prestati podržavati loša politička rješenja, a na štetu svih onih kojima je zdravstvena pomoć potrebna, ističe grupa birača i kandidat za gradonačelnika Siniša Srzić.

J.M.