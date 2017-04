Makarski komunalac se priprema za selekciju otpada na kućnom pragu: Popisivači na terenu prikupljaju podatke

Već desetak dana gradom „krstari“ pet popisivača podataka o prikupljanju komunalnog otpada. Angažirao ih je Makarski komunalac d.o.o. Prema tome, dragi sugrađani bez straha, nisu poreznici i ne popisuju nekretnine za najavljenu naplatu poreza.

Oni samo prikupljaju izjave o trenutnom stanju odlaganja otpada ispred kuća i zgrada. Rade to već dva tjedna i snimili su 25 % terena, a s radom nastavljaju. O razlozima njihova angažmana više doznajemo u Makarskom komunalcu od Mile Lukić.

- Kao što je poznato Zakon o gospodarenju otpadom je donesen 2013. i u njemu je propisano da će se otpad naplaćivati po Uredbi o komunalnom otpadu koja se trebala donijeti u narednih 120 dana. Ona se nije tada donijela i tek sada se donosi Uredba o komunalnom otpadu. Sada se zapravo nalazi na javnom uvidu do 16. travnja. Tada će se primjedbe razmotriti i konačan prijedlog ide na Vladu i u Sabor na usvajanje.

Samo odvajanjem papira i plastike 43 % manje otpada

- Građani će prema Uredbi biti obvezni razdvajati otpad na kućnom pragu. Razvrstat će miješani otpad, plastiku, karton i drugo. Rok za primjenu je 1. rujna, kako piše u Uredbi. S obzirom da će nakon usvajanja u Saboru, Uredba ići i na očitovanje Gradskog vijeća, njezinu primjenu možemo očekivati krajem godine. Znamo koliko korisnika imamo, ali ne znamo točno tko sve ima svoju kantu, nosi li otpad u neki kontejner, koliko ima članova domaćinstva i slično. Ima li kućanstvo vrt ili ne. Sve podatke sada prikupljamo. Za prikupljanje podataka bili smo predvidjeli mjesec dana, ali mislim da će ga trebat i produljiti – kaže Lukić.

U izjavi koju popisivači prikupljaju traži se podaci korisnika, adresa, OIB, površina kuće ili stana… To zanima Makarski komunalac kako bi mogli do jeseni izgraditi tu mrežu. Na terenu postoje različiti tipovi komunalne infrastrukture pa će nju valjati iskombinirati do jeseni.

- Zato i ide ova izjava da vidimo kakvu situaciju na terenu imamo i kako bi mogla ubuduće izgledati. Sigurno se otpad neće više prikupljati svakog dana. Jer, ako razdvajate otpad znat će se kad se odvozi, papir, kada plastika. Miješani otpad za sada se vozi tri puta tjedno. No, kada se bude odvajao papir i plastika primjerice ako se izvuku samo te dvije frakcije koje čine 43 % komunalnog otpada, ostat će manje miješanog, pa je onda za očekivati i manje cijene odvoza. Naime, korisnici će biti motivirani zato odvajati otpad“.

Tko ima vrt, dobit će kompostere

- Za biološki otpad planirana je kompostana na razini Županije. Mi smo prostorno ograničeni morem i Parkom prirode Biokovo. Ali da ne bi čekali rješenje Županije odlučili smo svim građanima koji imaju vrt podijeliti vrtne kompostere.

Do jeseni kada budemo imali obrađene sve podatke s terena vidjet ćemo koja nam tehnologija najviše odgovara – kaže Mila Lukić.

Mijenjat će se cjenik i način prikupljanja otpada o čemu će odluku donijeti Grad skoro vijeće ,pa s obzirom na okolnosti i predstojeće izbore iako u Uredbi stoji da je rok 1. rujna, očekuje se krajem godine početak prikupljanja odvojenog otpada u Makarskoj.

J.Glučina/arhiva MP