Rukomet: Volarević i braća Urlić najzaslužniji za novi uspjeh

3. HRL Jug, 15. kolo

Kingtrade - Biograd II 34 : 27 (17:14)

Makarska – Dvorana na GSC-u Gledatelja: 50

Suci: Kaleb i Repeša (Metković)

Kingtrade: Volarević, N.Urlić 15, Cvitanović 3, Selak 1, Ravlić 2, Rafaneli, Perković, Pivac 3, Stakić, M.Urlić 5, Lozina 3, Šimić 2

Trener: Stipe Urlić

Biograd II . Nekić, Šuljić 2, Rudić 4, Mikulić 2, Škaro 9, Marčić, Pavlović 2, Jeličić 7, Kazija, Mršić

Trener: Tomislav Šarić

Dobrom igrom rukometaši Kingtradea su došlo do zaslužene pobjede protiv mlade momčadi Biograda. Sve je vrlo dobro funkcioniralo u domaćim redovima, svi njihovi igrači maksimalno su se zalagali, a to je rezultiralo izvrsnom igrom i novom pobjedom. Nakon početne ravnopravne igre domaći su prebacili u brzinu više i stalno bili u vodstvu (10:5, 27:19), to je omogućilo treneru Stipi Urliću da i oni sa manjom minutažom dobiju priliku igrati. Uz Nikolu i Marina Urlića i vratara Volarevića dobro su svoju minutažu iskoristili i mladi Cvitanović, Selak, Ravlić i Šimić koji su se upisali i u listu strijelaca.

Rezultati: Ribola Kaštela II – ŠR Metković II 28 : 26, Jadro – Metković 1963 II 39 : 27, Dubrovnik II – Opuzen odgođeno, Kingtrade – Biograd II 34 : 27

Poredak: Solin II 21, Ribola Kaštela II 20, Jadro 19, Dubrovnik II 16, Biograd II 15, Kingtrade 14, ŠR Metković II 9, Metković 1963 II 8, Opuzen 6.

Iduće kolo: Dubrovnik II – Kingtrade

J.K./arhiva MP