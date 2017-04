Poljoprivredni stručnjaci savjetuju: Naranče, limune, bogumile koje nisu do sada olistale i neće, pa ih možete uklanjati

Do danas se nisu sa sigurnošću mogle pobrojati sve štete koje su prouzročile velike hladnoće ove zime. I posljednja nada nestaje. Što nije ozelenjelo to je zimus od leda stradalo, ističu dobri poznavatelji uzgoja agronomskih kultura. Nema koristi više čekati i nadati se da limun i naranče koje je najviše pogodila hladnoća i bura ožive.

- Sve što do sada nije olistalo ili bar propupalo, nažalost i neće, ma koliko se mi nadali. Osušena stabla naranči i limuna možete slobodno vaditi iz zemlje – potvrdio je Bernard Bokšić, poljoprivredni savjetnik u Makarskoj.

- Ne može se više dogoditi čudo, ako do sada nema pupa, neće ga ni biti i to ne samo na ove dvije kulture, već i na ostalima pa i cvjetnim nasadima- kaže Bokšić.

Da, puno je cvijeća stradalo, ali građani se nekako najviše raspituju za bogumile (bugenvilije) koje su krasile mnoge kuće. I one su stradale ako nisu prolistale i mogu van iz zemlje.

J.Glučina