Nogomet: Pola lige u borbi za opstanak, Hajduk nadomak naslova

3. HNL- Jug, 24. kolo

Odigrano je 24. kolo Treće HNL-Jug. Domaće momčadi upisale su šest pobjeda dok su tri utakmice završile neriješenim rezultatom.

Zmaj je dobrom i efikasnom igrom savladao OSK iz Otoka, no, ni to mu nije pomoglo da pobjegne sa zadnjeg mjesta. Za očekivati je da će crveni već u idućem kolu fenjer predati Orkanu ili Omišu, a preduvjet za to je pobjeda nad vodećim sastavom lige Hajdukom II. na domaćem terenu. Utakmica se igra u srijedu i svakako je jedna od odlučujućih u borbi za opstanak, a pobjedom bi se Zmaju znatno povećali izgledi da u nastavku prvenstva osigura nastup u 3. ligi i iduće sezone. Pored Zmaja za opstanak strahuje gotovo još desetak klubova. GOŠK i Kamen su gotovo sigurni dok se to ne može reći za Jadran LP sa 34. osvojena boda i Primorac B 33.

Orkan je u Dugom Ratu porazio Zmaj iz Blata, domaćin je u svakom poluvremenu postigao po pogodak i s tri nova boda i dalje ostao u igri za opstanak. U susjedskom i derbiju začelja Primorac je u Stobreču došao do iznimno važna tri boda, pod velikim opterećenjem igrala su oba rivala. Pogodak Frane Barača razveselio je dobro popunjene tribine na igralištu u Blatu.

U Sinuu su Junak i GOŠK D odigrali lošu utakmicu, upravo onako kako je rezultatski i završila. Dubrovčani su se na kraju veselili jednom bodu dok su domaći očekivali više. Hajduk II je povećao svoju prednost na vrhu za sedam bodova nakon pobjede nad Croatiom iz Zmijavaca. Gosti su gotovo sat vremena odolijevali drugoj momčadi Hajduka pojačanom sa nekoliko prvotimaca (Kožulj, Vojković, Ismajli), Jurićevim pogotkom u 59. minuti skršen je otpor trećeplasirane Croatije. Hrvace i Neretvanac kao i Kamen i Jadran LP odigrali su identičnih 1:1, Primorac je u Biogradu preokretom pred kraj dvoboja pobijedio Zadar.

Rezultati: Zmaj M – OSK 4 : 0, Orkan – Zmaj B 2 : 0, Primorac S – Omiš 1 : 0, Junak – GOŠK D 0 : 0, Hajduk II – Croatia 2 : 0, Neretva – Val 2 : 1, Hrvace – Neretvanac 1 : 1, Kamen – Jadran LP 1 : 1 Primorac B – Zadar 2 : 1

Poredak: Hajduk II 51, Neretvanac 44, Croatia 39, Zadar 39, Hrvace 39, GOŠK 37, Kamen 36, Jadran LP 34, Primorac B 33, Neretva 32, OSK 31, Val 30, Junak 29, Primorac S 29, Zmaj B 28, Orkan 24, Omiš (-1) 23, Zmaj M 22.

U 25. kolu Zmaj je domaćin Hajduku II, utakmica se igra u srijedu (12.travnja) na GSC-u s početkom u 16.30.

J.Kovačević/IvoR