Kickboxing: Borcima Mawashia sedam medalja na Bihać Openu 2017

Na velikom Međunarodnom kikboxing turniru Bihać Open 2017 održanom u Bihaću (Bosna i Hercegovina) nastupilo je i 7 najmlađih boraca KBK Mawashija iz Makarske, a osvojili su dvije zlatne, jednu srebrenu i četri brončane medalje. Zlatni su bili Leon Nola u kategoriji mlađih kadeta do 42 kg te Bartul Galić u kategoriji + 32 kg. U uzrastu dječaka. Srebro je pripalo Kati Štefanec u kategoriji do 37 kg. U uzrastu mlađih kadetkinja. Broncu su osvojili Tino Urlić do 32 kg., Marko Zelić do 37 kg kao i Marija Štefanec do 46 kg. Idući nastup borci Mawashija imat će na svjetskom Kupu koji će biti održan u Innsbrucku (Austrija).Na tom turniru makarani će nastupiti sa svojim najboljim borcima kazao je trener Pero Gazilj četverostruki svjetski prvak koji je i u Bihaću predvodio borce Mawashija.

J. K.