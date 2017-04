Dogovor oko rada laboratorija u Makarskoj: Krv se vadi svako jutro, a nalazi u 13 sati istog dana

U makarskoj gradskoj vijećnici održan je sastanak makarskog gradonačelnika Tonćija Bilića, Tomislava Đonlića, pročelnika Odjela za društvene djelatnosti Županije, te Dragomira Petrica, ravnatelja županijskog Doma zdravlja Split, vezano za rad laboratorija. Na sastanku su bili: Ivana Delić, magistra medicinske biokoemije- hrvatske komora medicinskih biokemičara, predsjednica povjerenstva za primarnu zdravstvenu zaštitu,, predsjednica makarskog GV-a, makarski dogradonačelniki više liječnika koji rade pod krovom Doma zdravlja u Makarskoj. Nakon zatvorenog sastanka dali su izjave novinarima.

Glavna je vijest da laboratorij i dalje nastavlja raditi kao do sada uz pobioljšanje te da će svatko moći izvaditi krv ujutro i te iste nalaze imati u 13 sati.

- U 13 sati svaki pacijent koji je taj dan izvadio krv ujutro ima kod svoga liječnika nalaz ili u laboratoriju. To je najvažnije. Građani Makarske imaju bolju zdravstvenu zaštitu nego neki drugi dijelovi naše Županije koji nemaju ni transport uzoraka. Pacijenti će imati kvalitetnu uslugu. Svaki liječnik ima nalaz u 13 sati.Važno je da se ovdje izvadi krv i transportira. Ne mora biti laboratorij, jedan Izrael ima samo dva laboratorija. U Zagrebu se krv jednom tjedno vadi. Ovdje je problem nastao jer se izmiješalo što je hitno, a što je redovita terapija, redoviti pregled. Imali ste nešto što nije sukladno zakonskim propisima.Svugdje se krv vadi ujutro samo u Makarskoj je problem ako nema navečer krvnu sliku. Osigurano je da svi građani Makarskog primorja mogu izvaditi krv ujutro i dobiti nalaze isti dan do 13 sati - naglasio je dr. Dragomir Petric.

Gradonačelnik Tonći Bilić: – Građani Makarske i dalje će imati usluge laboratorija. Dogovoreno je da se malo drugačije organizacijski poslože stvari i da Dom zdravlja Splitsko- dalmatinske županije preuzima određene obveze unapređenja rada uzimanja uzoraka. Dogovoreno je najmanje jednom dnevno da će ići vozilo u Split, a prema potrebi i više puta. Za sada, usluge laboratorija ostaje samo pitanje organizacije, kako bi se poboljšala kvaliteta. U svakom slučaju smatram da će konačno problem postojanja rada laboratorija biti riješen kada se javi na natječaj osoba koja ispunjava uvjete – mr. medicinske biokoemije. Grad Makarska se obvezuje osigurati smještaj ako kandidat nije iz Makarske. Grad će i dalje inicirati i tražiti određene izmjene zakona radi osnivačih prava – kazao je gradonačelnik Bilić.

Pročelnik za društvene djelatnosti Županije Tomislav Đonlić naglasio je kako je Županija poduzela sve da je natječaj trajno otvoren i da se traži odgovarajuća struka za to kako bi Makarska imala svoj laboratorij. – Zbog nedostatka te struke na tržištu rada do sada nije nitko angažiran. Dom zdravlja je uz pomoć Županije osigurao sredstva za obnavljanje labnoratorija i sada u proljeće kreće s prvim aktivnostima na obnavljanju i uređenje tog prostora. Prostor će se opremati onog trenutka kada budemo imali prijavljenog odgovarajućeg kandidata za radno mjesto. Očekujem da ćemo u ovoj godini riješiti taj problem i pronaći osobu odgovarajuće struke. Javljali su se neki kandidati, ali nisu imali odgovarajuću licencu, te Dom zdravlja nije bio u mogućnosti s njima zasnovati radni odnos. Puno se govorilo i to da Županija ne želi raspisati koncesiju. Želim naglasiti kako bi riješili tu dilemu prema postojećim zakonima RH županija nije u mogućnosti raspisati natječaj za koncesiju. Jer nitko uRH nema pravo raditi suprotno zakonu. Pisali smo ministru i tražili mogućnost da raspišemo koncesiju, ali je odbio uz obrazloženje da će naš prijedlog za izmjenu uvrstiti u prve sljedeće izmjene zakona – objasnio je Đonlić.

Većina liječniika na ovom sastanku sudeći prema njihovim izjavama bila je zadovoljna dogovorenim.

- Dogovorom se pokušalo unaprijediti način davanja uzoraka, primjerice da bude malo duži period za davanje krvi, od 7 do 9.30 sati. Nema problema jer kao liječnik ja već imam u 13 sati nalaze. Jedina poteškoća je davanje urina i to će se pokušati popraviti. Očekujemo najesen u Makarskoj čovjeka sa specijalizacijom – izjavio nam je dr. Matko Pavlinović.

Dr. Matko Josipović iznoseći novinarima svoj stav oko cijele priče laboratorija kaže: – Dešavaju se dezinformacije jer se tretira pacijente kao birače. Dodaje da ih tako tretiraju oni kojima je lakše dobiti izbore na ratnim temama, nego na kvalitetnom zdravstvenom sustavu.

Za pacijente je pak najvažnije kao što su se svi složili da isti dan kada izvade krv mogu imati nalaze.

