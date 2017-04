Hloverka Novak Srzić: Makarski laboratorij treba odmah otvoriti

-Sastanak ravnatelja DZ-a dr. Petrica, makarskog gradonačelnika i dijela liječnika iz makarskog DZ-a održan je ne zato da bi makarski laboratorij čim prije počeo normalno raditi, već da bi dr. Petric nazočnima držao predavanje i objašnjavao da Makarskoj i ne treba labaratorij – jer zamislite jedan Izrael ima samo dva laboratorija za vađenje krvi. Za ne povjerovati da se to može podvaliti obrazovanim ljudima, stoji u priopćenju Hloverke Novak Srzić, upućenom medijima.

-Sve jedno je nama što jedni ne žele, drugi ne znaju, a treći ne mogu, rezultat svega toga da u Makarskoj uoči turističke sezone nije dostupna normalna i primjerena laboratorijska zdravstvena usluga. I dalje ću svakodnevno kucati na vrata dr. Petrica i župana Ževrnje, ne moraju mi otvoriti vrata svojih lijepih ureda, ali moraju i morat će vrlo skoro otvoriti vrata makarskog laboratorija kako našim građanima tako i meni kao jednoj od njih. I tu se nećemo zaustaviti; tražit ćemo izgradnju prave bolnice u Makarskoj, a do tada moraju vratiti Dom zdravlja Makarskoj, kako je to i bilo prije nego su ga integrirali u ovaj famozni županijski Dom zdravlja koji se proteže od Vrlike na sjeveru, do Gradca i otoka Visa na jugu, pa nije ni čudo što se u takvom mastodontu događaju ovakvi apsurdi. U susjednoj županiji Dubrovačko- neretvanskoj, na udaljenosti od desetak kilometara imate dva doma zdravlja: Ploče i Metković, a Makarska se svela na razinu seoske zdravstvene stanice. Od ovakvih ideja dr. Petrica i Uprave županijskog DZ-a, gora je jedino, nažalost već nadaleko poznata „makarska šutnja“, odnosno šutnja makarskih političara. Za razliku od njih ja ću prekinuti tu makarsku šutnju i neću nikome dopustiti da ostvare svoje zamisli na štetu našega grada, poručuju Hloverka Novak Srzić.

J.M.