Još jedan hvalevrijedan projekt u Udruzi ‘Sunce’: Za osam korisnika osobni asistenti svečano potpisali ugovore o radu

Svečano su u Udruzi Sunce u Makarskoj osam korisnika i osobnih asistenata potpisali ugovore. Radi se o novom projektu Udruge “Sunce” financiranom iz Europskog socijalnog fonda.

I Udruzi “Sunce” iz Makarske osigurana su ovim natječajem sredstva za osobne asistente za 8 novih korisnika s najtežim invaliditetom s područja Makarskog primorja, i to za 3 osobe s invaliditetom iz Makarske, 2 iz Tučepi, 2 iz Podgore i 1 iz Drašnica. To potvrđuje da se Udruga brine o osobama s teškoćama s područja čitavog Primorja. Ovim projektom nisu obuhvaćeni samo članovi Udruge već i oni koji to nisu, a pokriva teren Makarskog primorja i Vrgorca. Ugovore su potpisali korisnici: Željana Ciprijanović, Mirjana Kovačević, Jadranka Mihnjak, Anđelina Hautman, Nenad Glučina, Tatjana Alerić, Nensi Radić i Šime Kržanić i osobni asistenti: Suzana Mrkušić, Ljiljana Josipović, Zuzana Šimić, Antonia Bazina, Maja Urlić, Gorjana Rubinić, Alison Jakić i Robert Šarić.

- Sigurno je da je potreba za osobnim asistentima još i veća te ćemo u ovom projektu pokušati promovirati ovu uslugu novim potencijalnim korisnicima s područja Makarske i Vrgorca – istaknula je Olivia Prodan Ravlić, izvršna direktorica Udruge Sunce.

-Ukupna vrijednost projekta iznosi 858.973,63 kuna za dvije godine trajanja.Vrijednost projekta je i u zapošljavanju 8 novozaposlenih osoba. Projektom Razvoj usluge osobne asistencije Udruge “Sunce” povećan je broj korisnika osobne asistencije na Makarskom primorju na 15 korisnika. U ovom projektu naša Udruga je posrednik, a zasluga je to naših djelatnika na čemu im zahvaljujem – kazao je Robertino Glavičić, predsjednik Udruge Sunce.

“Koliko je dobro imati osobnog asistenta i korisniku i njegovoj obitelji svjedočio je Šime Borić. Istaknuo je kako je prezadovoljan što ima osobnog asistenta s kojim može obaviti mnoge poslove za koje mu je ranije kada nije imao asistenta bila nužna pomoć roditelja. Šime inače radi ljeti u Turističkoj zajednici.

Osobni asistenti su potpisali ugovore o radu. Oni sa svojim korisnicima rade 4 sata dnevno, a radno vrijeme i vrstu pomoći dogovaraju upravo s korisnicima. Plaćeni su dvije tisuće kn.

Ljiljana Josipović je potpisala ugovor o radu kao osobni asistent. Kaže kako već ima iskustvo istog rada te kako je rad osobnog asistenta zadovoljstvo, ali i velika odgovornost. Smatra da se na ovaj način s četiri sata barem malo olakšava i obitelji u kojoj je korisnik, a trebalo bi često i puno više.

Na svečanom potpisivanju ugovora bili su i predstavnici Centra za socijalnu skrb iz Vrgorca.

- Na području Vrgorca imamo 67 korisnika koji imaju više vrsta teških oštećenja. Više od njih 15 prema našim procjenama mogli bi dobiti osobnog asistenta u sklopu ovog projekta. Prilikom uključivanja u projekt imali smo kratko vrijeme da ih animiramo. Naime, trebalo je prikupiti medicinsku i ostalu dokumentaciju,a oni žive u teško pristupačnim naseljima, odnosno izoliranim selima bez javnog prijevoza. Zato sada nitko iz Vrgorca nije uključen u ovaj projekt, ali se nadam da će to u sljedećem projektu za dvije godine biti – kazala je Dragica Erceg, predstojnica Podružnice Vrgorac Centra za socijalnu skrb Makarska.

