Tour of Croatia u srijedu prolazi kroz Makarsku: Centar grada sutra od 8 sati ujutro zatvoren za promet

Makarska će i ove godine, treći put zaredom, biti među gradovima domaćinima biciklističke utrke Tour of Croatia koja započinje u utorak 18. travnja u Osijeku, a završava 23. travnja na Markovu trgu u Zagrebu. Ukupno će se tijekom ovogodišnje Tour of Croatia odvoziti šest etapa, dužine staze od oko 1000 kilometara, dok je naš grad jedan od domaćina druge etape utrke koja starta 19. travnja u Trogiru, a preko Brela, Makarske, Tučepi i Podgore, vodi prema planinskom vrhu Sv. Juri. Utrka će se se moći pratiti i preko velikog ekrana na gradskoj rivi, a nakon što biciklisti prođu kroz grad program će se nastaviti rock koncertom domaćih snaga, odnosno grupe Riks i Topli mungosi. Kažimo da će ovogodišnje izdanje okupiti 20 biciklističkih timova, među kojima i vozače iz najvišeg klasifikacijskog ranga Svjetske biciklističke organizacije – primjerice Vincenza Nibalija iz Bahrain Merida Pro Cycling Teama, kojem će Tour of Croatia biti završna priprema za nadolazeći Giro d’Italia, ili pak Giacoma Nizzola (Trek-Segafredo) koji je prošlogodišnji pobjednik dviju etapa Tour of Croatia. Od hrvatskih predstavnika možemo istaknuti prošlogodišnjeg pobjednika Matiju Kvasinu (Team Felbermayr Simplon Wels), kao i Kristijana Đuraseka (UAE Team Emirates), Emanuela Kišerlovskog (Meridiana Kamen Team) kao i Radoslava Roginu (Adria Mobil).

O.F.

Posebna regulacija prometa Zbog prolaska biciklista sutra je na snazi posebna regulacija prometa u gradu. Od trgovine Tommy pa sve do kraja rive prometovanje će biti zabranjeno od 8 sati ujutro, a vlasnici vozila se pozivaju da u međuvremenu uklone svoje automobile.

Sudionici Tour of Croatia 2017 World Teams: Team Bahrain Merida, Astana Pro Team, Trek-Segafredo,UAE Team Emirates Professional: Bardiani – CSF Pro Team, CCC Team, Gazprom-RusVelo,NIPPO Vini Fantini, Team Novo Nordisk, Israel Cycling Academy, Team Caja Rural-Seguros RGA Continental: Adria Mobil, Team Felbermayr Simplon Wels, Meridiana Kamen Team, Torku Sekerspor, Bicicletas Strongman, ROTH – AKROS,Team Wiggins, GM Europa Ovini, Kolss Cycling Team