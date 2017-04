Zbog radova na elektroenergetskim postrojenjima dana 20. travnja od 8,30 do 13 sati, bez opskrbe električnom energijom biti će potrošači u mjestu Gradac, Jadranska ulica: parni kućni brojevi od 12 do 40 i neparni kućni brojevi od 67 do 133 (od Doma zdravlja do Dalmatinske).

