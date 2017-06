Irska glazba na Kačiću: Čakovčani Captain’s Daughter & The Sailors otvorili koncertnu sezonu na glavnom gradskom trgu

Captain’s Daughter & The Sailors neslužbeno je otvorena i ljetna sezona zabavnih i koncertnih događanja na središnjem gradskom trgu, a premijerno ovoljetno gostovanje ‘na Kačiću’ popratilo je lijepih nekoliko stotina posjetitelja. Iako i nazivom i odabirom repertoara nedvojbeno izgledaju kao autentičan bend koji njeguje irski tradicionalni izričaj, iza imena Captain’s Daughter & The Sailors krije se sedmeročlana skupina iz Čakovca koja već nekoliko godina uspješno izvodi ne samo najpoznatije bisere irske tradicijske glazbe već i obrade dobro znanih celtic-punk bandova poput Flogging Molly, Dropkick Murphys ili The Pogues. Uz solidnu podršku makarske publike i okupljenih turista gosti iz Čakovca pokazali su kako su itekako u stanju skrojiti pravu koncertnu atmosferu, a ne bi bilo čudo da Captain’s Daughter & The Sailors nakon prikazanog još koji put vidimo u našem gradu.

Sinoćnjim nastupom grupe

