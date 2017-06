BK Makarska: Ivanu Okmažiću u Šibeniku naslov državnog prvaka

U organizaciji BK Fortica je održano Državno prvenstvo u kronometru i cestovnom biciklizmu na kojem je nastupio i klub BK Makarska s dva vozača, Ivanom i Lukom Okmažićem.

Prvi dan se vozio kronometar. Ivan Okmažić je izvrsnom vožnjom osvojio naslov državnog prvaka Hrvatske u kategoriji do 14 godina. Luka Okmažić je također odlično odradio kronometarsku dionicu te osvojio 3. mjesto u kategoriji kadeta.

Sutradan je na red došla cestovna utrka na kojoj je momcima muku stvarala strašna vrućina i sunce na cijeloj stazi te umor od prethodnog dana i ponovnog putovanja do Šibenika. Ipak obje utrke su prošle dobro. Ivan Okmažić je bio nadmoćan tijekom cijele utrke, međutim pretežno ravničarska staza nije dozvolila Ivanu ostvariti značajniji bijeg te je to dovelo do završnog sprinta u kojem je naš najbolji vozač osvojio drugo mjesto i tako u dva dana ostvario dva zavidna postolja. Luka Okmažić je konstantnom vožnjom uspio osvojiti peto mjesto u teškoj konkurenciji kadeta.

Prvenstvo Hrvatske u cestovnom biciklizmu bilo je zadnji nastup u prvom dijelu ove biciklističke sezone koji je za Makarane prošao iznimno uspješno. Nakon odmora i priprema, za tri tjedna počinje drugi dio i to sa, za uspješne bicikliste najvažnijom utrkom u godini, Državnim prvenstvom u brdskom biciklizmu 2017.

J.M./BK Makarska