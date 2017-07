Udruga 156. brigade HV organizirala proslavu 25. godišnjice Taktičke grupe: Svoje zadaće ste obavili briljantno, na ponos Republike Hrvatske

Posljednjih dana lipnja 1992. godine, kada je Vrhovništvo proglasilo opću demobilizaciju, a time i oko dvije tisuće pripadnika 156. brigade Hrvatske vojske, ostala je ustrajno braniti domovinu Taktička grupa 156. brigade, koju je činilo dvjestotinjak pripadnika, pod zapovjedništvo

Udruga 156. brigade Hrvatske vojske ne zaboravlja neustrašive vitezove Domovinskog rata. Organizirala je proslavu 25. godišnjice Taktičke grupe 156. brigade Hrvatske vojske na kojoj je četrdesetak suboraca odalo dužno štovanje poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima, pripadnicima slavne postrojbe.

Na Spomenik Hrvatskom branitelju vijence su položili predstavnici Udruge 156. brigade Hrvatske vojske te Grada Makarske, a Božju riječ molio je mons. Pavao Banić.

-Taktička grupa 156. brigade Hrvatske vojske postrojena je na Gradskom sportskom centru 28. lipnja 1992, a zapovjednik je bio Marileo Staničić. Činilo ju je dvjestotinjak hrvatskih vojnika, koji su unatoč općoj demobilizaciji, odlučno ostali neustrašivo i hrabro braniti Hrvatsku. Iza njih je niz uspješnih akcija, od Dubrovačkog primorja do deblokade samog Dubrovnika. Do konca rujna 1992. godine, do kada smo postojali kao Taktička grupa, doživjeli smo najteže trenutke. U tih dva mjeseca bilo je šestoro poginulih, a u cijelom Domovinskom ratu 13 pripadnika je dalo život za Domovinu, a puno ih je ranjeno. Nakon Domovinskog rata umrlo je 40 pripadnika Taktičke grupe, ističe Stipe Kotarac, koji je bio pomoćnik zapovjednika Taktičke grupe za logistiku, inače predsjednik Udruge 156. brigade Hrvatske vojske.

Obilježavanje časnog i velikog jubileja svojim suborcima uveličao je njihov zapovjednik Marileo Staničić. –Nakon 25 godina ponosno vam se obraćam sjećajući se najponosnijih dana našeg sudjelovanja u Domovinskom ratu, a to je sigurno taktička grupa. Ova prigoda vraća nas u vrijeme kada smo u teškim okolnostima s nedovoljno ljudi branili i obranili veliki pojas juga naše domovine. Takva istinska ratna zadaća, koja je i u našoj Taktičkoj grupi odnijela najviše života i prouzrokovala najviše ranjavanja tijekom cijelog ratnog puta 156. brigade Hrvatske vojske, bila je teška i izazovna ali upravo zbog toga svi mi danas smo stasali kao pravi vojnici i ljudi. Zahvaljujući vama ali i svim postrojbama Hrvatske vojske koje su sudjelovale jug Hrvatske je oslobođen. Svoje zadaće ste obavili briljantno i besprijekorno, na ponos Republike Hrvatske, vaših obitelji i budućih generacija. Uz veliki ponos koji prilikom ove obljetnice osjećamo, želim naglasiti i vječnu zahvalnost i trajni spomen na pripadnike Taktičke grupe, koji su na onom škrtom kamenjaru za slobodu Domovine dali svoj život. Vama svima želim zahvaliti što ste mi omogućili da razdoblje Taktičke grupe ostane trajno urezano u moje srce i misali kao jedno od najvrjednijih razdoblja moga života, naglasio je Marileo Staničić.

Pročitana su imena suboraca koji više nisu s njima.

Poginuli pripadnici Taktičke grupe: Boris Bandić, Marin Franić, Dražen Jakir, Markica Roso, Tomislav Skočibušić, Sretan Staničić, Janko Šutalo, Petar Šutalo, Ante Ujević, Stipe Ursić, Pejo Breščaković, Mate Markić, Krešimir Pavičić

Umrli pripadnici Taktičke grupe: Joze Andrijašević, Veseljko Barbir, Marinko Mima Bekavac, Jure Bilić, Frane Brbić, Ivo Bušelić, Ante Čović, Mario Michael Čović, Boris Dujmović, Joze Franić, Ivan Gaće, Duje Gilić, Ivan Gago Granić, Drago Kalajdžić, Ljubomir Markotić, Neven Radić, Petar Roso, Radoslav Roso, Edo Šulenta, Ivica Siki Tolj, Ivan Vukušić, Siniša Buco Paunović, Ines Križanić, Matko Andrijašević, Josip Pejdo, Milivoj Vučko, Damir Zukić, Mladen Jelavić, Radoslav Tolj, Ante Galić, Velimir Leško, Mišo Veličković, Veseljko Pandžić, Ines kržanić, Ivan Musija, Ante Barešić, Suad Bekan, Blago Bota, Mate Dragović, Leonardo Jadrić.

Hrabrim Kobcima u sjećanje, svim poginulim i umrlim pripadnicima Taktičke grupe, u crkvi Kraljica mira svetu misu služio je župnik don Mislav Šaškor spomenuvši se njihove hrabrosti i života koji su položili na oltar domovine.

Pripadnici Taktičke grupe, prisjećajući se slavnih dana kada su neustrašivo branili slobodu Hrvatske, druženje i proslavu jubileja su nastavili u Arbuna.

J. Morović/IvoR